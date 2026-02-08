【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (2月6日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 2/6終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.32 92,400 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.45 66,500 25/12
3 <3463> いちごホテル 6.25 121,600 26/01
4 <3459> サムティＲ 6.01 116,300 26/01
5 <8985> ホテルリート 5.97 84,800 25/12
6 <2989> 東海道リート 5.89 112,500 26/01
7 <3468> スターアジア 5.81 60,100 26/01
8 <3249> 産業ファンド 5.78 149,200 26/01
9 <3492> ミラースＲ 5.72 94,400 26/02
10 <3470> マリモリート 5.69 107,400 25/12
11 <2971> エスコンＪＰ 5.63 124,700 26/01
12 <3471> 三井不ロジ 5.53 116,500 26/01
13 <3488> セントラルＲ 5.43 116,800 26/02
14 <3472> ホテルレジＲ 5.42 75,200 26/05
15 <3455> ヘルスケアＭ 5.27 123,300 26/01
16 <8966> 平和不リート 5.21 153,100 26/05
17 <8958> グロバワン 5.18 138,500 26/03
18 <3476> Ｒみらい 5.16 50,400 26/04
19 <3451> トーセイＲ 5.08 149,500 26/04
20 <8960> ユナイテッド 5.05 180,200 26/05
21 <3287> 星野Ｒリート 5.03 258,500 26/04
22 <3292> イオンリート 5.01 135,700 26/01
23 <8984> ハウスリート 5.01 135,700 26/02
24 <8972> ＫＤＸ不動産 4.99 167,000 26/04
25 <3296> 日本リート 4.97 97,400 25/12
26 <3290> Ｏｎｅリート 4.93 91,500 26/02
27 <8964> フロンティア 4.80 91,700 25/12
28 <8953> 都市ファンド 4.79 123,300 26/02
29 <3281> ＧＬＰ 4.68 142,700 26/02
30 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.61 173,600 26/02
31 <8961> 森トラストＲ 4.60 77,900 26/02
32 <8975> いちごオフィ 4.60 98,800 26/04
33 <3487> ＣＲＥロジ 4.59 166,400 25/12
34 <8954> オリックスＦ 4.55 104,700 26/02
35 <8967> 日本ロジ 4.55 101,100 26/01
36 <3466> ラサールロジ 4.51 157,600 26/02
37 <8986> 大和証券リビ 4.51 115,200 26/03
38 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.45 141,200 26/04
39 <8979> スターツプロ 4.42 210,300 26/04
40 <3279> ＡＰＩ 4.33 146,500 26/05
41 <3462> 野村マスター 4.30 168,400 26/02
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.28 132,200 26/02
43 <2972> サンケイＲＥ 4.27 130,000 26/02
44 <8968> 福岡リート 4.27 187,300 26/02
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.24 146,300 26/01
