●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り　2/6終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.32　 92,400　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.45　 66,500　　25/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.25　121,600　　26/01
　4　　<3459>　サムティＲ　　　　6.01　116,300　　26/01
　5　　<8985>　ホテルリート　　　5.97　 84,800　　25/12
　6　　<2989>　東海道リート　　　5.89　112,500　　26/01
　7　　<3468>　スターアジア　　　5.81　 60,100　　26/01
　8　　<3249>　産業ファンド　　　5.78　149,200　　26/01
　9　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.72　 94,400　　26/02
　10　 <3470>　マリモリート　　　5.69　107,400　　25/12

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.63　124,700　　26/01
　12　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.53　116,500　　26/01
　13　 <3488>　セントラルＲ　　　5.43　116,800　　26/02
　14　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.42　 75,200　　26/05
　15　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.27　123,300　　26/01
　16　 <8966>　平和不リート　　　5.21　153,100　　26/05
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.18　138,500　　26/03
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.16　 50,400　　26/04
　19　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.08　149,500　　26/04
　20　 <8960>　ユナイテッド　　　5.05　180,200　　26/05

　21　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.03　258,500　　26/04
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.01　135,700　　26/01
　23　 <8984>　ハウスリート　　　5.01　135,700　　26/02
　24　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.99　167,000　　26/04
　25　 <3296>　日本リート　　　　4.97　 97,400　　25/12
　26　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.93　 91,500　　26/02
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.80　 91,700　　25/12
　28　 <8953>　都市ファンド　　　4.79　123,300　　26/02
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.68　142,700　　26/02
　30　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.61　173,600　　26/02

　31　 <8961>　森トラストＲ　　　4.60　 77,900　　26/02
　32　 <8975>　いちごオフィ　　　4.60　 98,800　　26/04
　33　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.59　166,400　　25/12
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　4.55　104,700　　26/02
　35　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.55　101,100　　26/01
　36　 <3466>　ラサールロジ　　　4.51　157,600　　26/02
　37　 <8986>　大和証券リビ　　　4.51　115,200　　26/03
　38　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.45　141,200　　26/04
　39　 <8979>　スターツプロ　　　4.42　210,300　　26/04
　40　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.33　146,500　　26/05

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.30　168,400　　26/02
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.28　132,200　　26/02
　43　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.27　130,000　　26/02
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.27　187,300　　26/02
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.24　146,300　　26/01

