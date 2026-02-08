「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が8日放送の文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜前10・00）に出演。第1子出産を発表した娘でタレントの岡田結実（25）について言及し、祝福を受けた。

冒頭、都内でも降り続く雪について触れ、「おじいちゃんの身体にはしみるわ、堪えます」と切り出した岡田。「アンタッチャブル」の柴田英嗣がさらりと流すと、岡田は「おじいちゃんに引っかかってよ。娘に子供が生まれたんで、“おじいちゃん”ってニュースになったでしょ？」と結実の出産に触れた。

柴田が「え？結実ちゃん、子供生まれたんですか？何日か前に言ってたのはあれホント？」ととぼけると、岡田は「そうや、ホントや、誰が『ドッキリGP』や」とツッコミ。

柴田は「しかもちょっと前にも会ってるんですよ、収録で。日テレさんで。その時、そんな雰囲気全然なかった」と突然の発表に驚き。岡田が「当然ね、ある程度落ち着いてから発表という形だったんで」とフォローすると、柴田は「ズルいよね、教えてくれないなんて、結実ちゃんもズルいよね」とぼやいた。

岡田は自身のインスタグラムで黄身が2つの生卵の写真とともに「開店ガラガラ おめでとう」と赤ちゃんや「祝」の絵文字を添えてコメントしていたが、「（コメントも）一応ね、軽くね、ちょっと出して。インスタでもちょっとたまたま、めでたいやないけど、卵割ったらな、ちょうど。ちょうど（発表した）2月5日が双子の日やねん。ほんでこんなめでたいから思わず」とコメントの真意を説明すると、祝福の声が上がった。

柴田が「お名前は付けたんですか？」と聞くと、「俺は付けへんよ。そらもう娘と旦那さん付けた。俺が付けるわけない」と岡田。「孫もおって、ほんでわが子もおる。下の子とは1歳違いやから。人生でこのタイミングで、俺の周りに小さい子が増えると思わなかったわ」と喜んだ。

柴田も「なんか信じられない。結実ちゃんとか小さい時見てたから」と驚くばかりだった。

結実は昨年4月に一般男性との結婚を発表。今月4日、インスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」とユーモアたっぷりに報告していた。