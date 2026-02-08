19歳・秋元強真、1000万円『レクサス』納車を報告「ファイトマネーで…」 SNS反響「自分で買ってるのがすげーわ」「夢あるな」
総合格闘家の秋元強真（19）が、8日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに出演。「ファイトマネーで購入した」という車を公開した。
【動画】19歳で愛車に…秋元強真が購入したかっこよすぎる1000万円『レクサス』の全貌
秋元は冒頭「とうとう来ました納車日。マジ楽しみ」とワクワクを止められない様子。「今までで一番高い買い物」だと明かした“愛車”と対面した秋元は「うわっイカツ！やばくない？」と大興奮。「ヤバッ、デカ
ッ！俺乗れるのかな？乗れるか」と話した車は、総額1000万円だというレクサス『RX500』。スタッフからのプレゼントでコーティングも施工された。
早速乗ってみると、「こいつはヤバいぞ」を連発。スタッフに車内の装備を説明してもらい、「まじでこれはヤバいぞ」と大興奮の一方で、「下見えないんだけど」と不安を口にする場面も。「まじで事故、気を付けよう」と自身を戒める一方、「一番高い保険に入ったんですよ」と防御を固めていることを明かした。
その後、「怖いな」と言いながらドライブヘ。「静かですね。いいですね」「ナビもでかい」と“愛車”のポテンシャルを気に入りながら、納車して最初に向かった先が、所属するJTT（JAPAN TOP TEAM）。「強くなりますね」と自画自賛しながら、「無事故無違反で行けるように頑張りたいと思います」と意気込みを語り、練習に向かった。
この動画に、「自分で買ってるのがすげーわ」「夢あるなすげえ」「まじ尊敬する」「ちょーーーーカッコいい車！めちゃくちゃ似合ってて素晴らしい」などのコメントが寄せられている。
