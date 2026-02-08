ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が合計１７９・５０点で金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が１７１・５０点で銀メダルに輝いた。

この種目での日本勢の初メダルとなった。長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１２位だった。

「勝ったな」確信のガッツポーズ

３回目のエア。５回転半の跳躍を目いっぱいかがんで力強く着地した。木村は確信した。「勝ったな」――。唯一の９０点台となる９０・５０点をマークすると、喜びをかみしめるように天を仰いだ。日本人の金メダル第１号だ。

岡山市出身の２１歳。２０１４年ソチ五輪のスロープスタイルに憧れ、ビッグエアとともに競技を始めた。２３年に初出場したワールドカップ（Ｗ杯）で３位に入り、２３〜２４年シーズンはＷ杯種目別王者にも輝いた。

ただ、昨季は右足首のけがでもがき続けた。木俣が優勝した昨年３月の世界選手権では日本勢５人のうち自分だけが予選落ち。「地獄だ。もう終わりだわ」

それでも、今季前は中京大を休学して覚悟の鍛錬を積んだ。中学まで打ち込んだ体操や特技のパルクールで空中感覚の良さを強みとするだけに、「何が何でも着地する足腰」を目指して下半身強化に励んだ。今季Ｗ杯開幕戦は９位に沈んだが、崖っぷちの木村は頭を丸刈りにして気合を入れると、以降２戦で２位に入り初代表の切符をつかんだ。

今季Ｗ杯デビューした弟の悠斗（１７）からは「五輪で兄ちゃんは応援しない。自分が４年後、先に金メダルを取るから海外の選手を応援する」と言われている。木村は「そんな簡単には勝たせない」と余裕たっぷりに語っていたが、有言実行で兄の威厳を示した。

「本当にうれしい。自分のやるべきことをフルに出せた」と木村。躍進が期待された種目で期待通りの金メダルだ。日本勢に勢いをもたらすに違いない。（小沢理貴）