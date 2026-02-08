『鬼滅の刃』センス抜群！パティシエ姿の胡蝶しのぶ ufotable公式の新作ビジュアル公開
『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。ショーパンツを履いたパティシエ姿の胡蝶しのぶを見ることができる。
【画像】ショーパン姿の胡蝶しのぶ！公開された『鬼滅の刃』新ビジュアル
今年のバレンタイン＆ホワイトデーは、昨年の描き下ろしみにきゃらイラストが等身のパティシエへとスケールアップして登場。
新たなイラストと共に贈る今年のバレンタイン＆ホワイトデーイベントは、想いのカタチをイメージした2つの期間でお届け。みにきゃらイラスト、アニマルクッキー達のぬいぐるみに続き、パティシエをテーマにお届けしてきたイラストの物語を引き続き楽しめる。
販売グッズは、ランダムアクリルスタンド、ランダムギフト缶バッジ、ランダムアニマルクッキーバッジ、thank youメッセージシールセット、ギフトBOX風ミニファイル、キルティングトート、ロリポップアクリルスティックが用意されている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
