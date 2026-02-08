「大きくなりましたね」「みんなかわいい♡優勝！」と絶賛されているのは、猫の4兄弟の現在と昔の姿。生まれた時から一緒にいる兄弟猫たちの変わらない姿に胸が温かくなると、癒やしを届けています。投稿は再生回数6万回を突破し、投稿を見た人からは絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：横一列に並んでカメラを見つめる『4兄弟の猫』→子猫時代を見てみると……尊すぎる光景】

生まれた時から一緒にいる4兄弟

ある日、Instagramアカウント『オーニャンズ8』に投稿されたのは、生まれた時から一緒にいる4兄弟の猫ちゃんの姿。この日、高い場所からカメラを見下ろしていた4兄弟の猫ちゃんたち。横一列に並び、真剣な顔をしてジッとカメラを見つめる姿は、まさにそっくり。

体の柄や大きさはそれぞれ違うものの、その表情を見たら「さすが兄弟」と感じずにはいられません。

子猫の時から変わらない仲良しさん

そんな猫ちゃんたちは、子猫の頃からとても仲良しなのだとか。生まれたばかりの頃も、横一列にならんでミルクを飲んでいたそう。一生懸命にお母さんのお腹に顔を埋める子猫たちの背中が可愛いです。

また、少し大きくなってもその仲良しさは健在だったそう。まるでお団子のように寄り添って時間を過ごしていたといいます。

きっとケンカをしてしまうこともあるけれど、すぐに仲直りしてしまうのでしょう。

そんな今も昔も変わらず仲良しな猫ちゃんたちの光景が、投稿を見た人に癒やしを届けているのでした。

皆で並んでごはんを食べる姿は圧巻！

そんな仲良しな光景を見せてくれた4兄弟たち。また別の日には、みんなでごはんを食べる姿も見せてくれました。飼い主さんがごはんを持って猫ちゃんたちのお皿の前にやってくると、次々に集まってくる猫ちゃんたち。飼い主さんがお皿の中にごはんを入れると、我先にとお皿に顔を近づけていたといいます。

しかし、お皿を他の猫ちゃんに取られてしまっても、ケンカすることなくお利口に次のお皿の前に並ぶのだそう。ごはんに飛びつく子がいたり、譲ってあげる子がいたり、はたまた順番を待つ子がいたりと、それぞれの個性を見せてくれます。

いつも一緒にいるけれど、性格はそれぞれ違うそんな一面にもほっこりしてしまいます。

そんな今も昔も変わらず仲良しな4兄弟。現在と昔の光景を見比べてみた投稿には、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。「まぁ、なんて可愛い♡」「癒やされます」と、仲良しな猫ちゃんたちの姿に癒やされたという声や、「ビフォーもアフターも変わらない可愛さ」と、大きくなっても変わらない猫ちゃんたちの絆を絶賛する声が寄せられることとなったのでした。

Instagramアカウント『オーニャンズ8』では、そんな4兄弟の猫ちゃんや、家族猫ちゃんたちの日常風景が投稿されています。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「オーニャンズ8」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。