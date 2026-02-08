めったにない大雪に大興奮の猫さんが、ベランダに出てみると…？有名な童話をまるっと覆すまさかの姿が、可愛すぎると反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で10万回再生を記録し、「ウキウキ加減がハンパないですね～」「猫はコタツで丸くなってるんじゃなかったっけw」「可愛すぎて心臓撃ち抜かれました」といったコメントが寄せられています。

【動画：大雪に大興奮する猫→ベランダに出てみると…楽しそうな様子に癒される】

大雪を見て…

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、雪にテンションが上がるミヌエットの「みにら」くんの姿です。

珍しく大雪が降ったこの日。早めに帰宅したママさんとベランダ前の窓から外を見ていたみにらくんは、降りしきる雪に大興奮！尻尾をブンブンと激しく振り回していたかと思うとドヤ顔で振り返るという、微笑ましい行動を見せていたといいます。

無邪気なみにらくん

少しだけ遊ばせてあげようとママさんが窓を開けると、興奮冷めやらぬ様子のみにらくんは何やら喋りながら、躊躇なく雪の上へ。冷たさも気にせずに雪を踏みしめていたそうで、目をキラキラとさせて喜んでいる姿はまるで人間の子供みたいです。

すっかり雪に夢中のようで、ベランダの端から端までを楽しそうに歩き回っていたというみにらくん。頭や背中に雪を積もらせて「野生のタヌキ！？」とママさんからツッコミをもらった姿も、雪の上についた無数の肉球スタンプもなんとも可愛らしく、見ていて笑みがこぼれてしまいます。

雪遊びにハマっちゃいました

その後もママさんを誘ってきたりと、なかなか帰ろうとしないみにらくんですが、風邪を引いてしまっては大変です。なんとかおやつで呼び戻し、体についた雪を払いつつタオルで拭いてあげますが…。

当のみにらくんは再び遊びに行こうとしていたそうで、すかさずママさんがブロック。窓も閉められ、温かいお部屋で足も拭いてもらったものの、よほど楽しかったのでしょう。「また遊びたいなぁ」とばかりに、お外を眺めるみにらくんなのでした。

投稿には「雪見てルンルン気分になるのは人間の子供だけじゃないんだねw」「癒されますね～先生無邪気でかわいすぎ！」「なんでこっちに来ないの？と言いたげなご尊顔w」「足跡ほんまにかわいすぎやわ」「みにら先生は猫の毛皮を被ったイヌだった？」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。ちょっぴりやんちゃなみにらくんが見せる様々な可愛い姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。