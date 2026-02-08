2025年7月に71歳で死去した初代IWGP王者で、米WWEのスーパースターだったハルク・ホーガンさんが試合で着用し、直筆サインを入れたブーツがオークションに出品されている。ホーガンさんが1985年の「レッスルマニア I」で着用した黄色のブーツは、40年以上を経て今回出品され、現在の入札額は10万5000ドル（約1600万円）に達している。



【写真】これが伝説のブーツ！ホーガンさんの直筆メッセージもしっかり書き込まれている

ホーガンさんは、銀色のインクで次のようなメッセージを書き添えている。 「これはMSG（マディソン・スクエア・ガーデン）で使った俺の本物のブーツで、本物の血がついている」。「レッスルマニア」は年に1度開催されるWWE最大のイベント。その後も数多くの名勝負を生んだ。



ヘリテージ・オークションズの出品リストによると、このブーツは「レッスルマニア I」でホーガンとミスター・Tが、「ラウディ」ことロディ・パイパーと「ミスター・ワンダフル」ことポール・オンドーフを破った際に着用していたものと写真照合されており、「単なるギアの一部ではなく、プロレスを現代へと導いた文化的ムーブメントの象徴となっている」としている。



ホーガンさんは昨年8月、フロリダ州ラルゴの教会で埋葬された。



（BANG Media International／よろず～ニュース）