ガレージキット・造形の祭典「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」が2026年2月8日(日)、幕張メッセ国際展示場で開幕しました。週末に首都圏で雪が降り、2014[冬]の雪のワンフェスを思い出させるような回となっています。
今回の特別企画は「ウルトラ怪獣ワンフェス」。ウルトラシリーズ60周年を記念して、円谷プロダクション全面協力のもと、ウルトラマンや怪獣たちがぎゅぎゅっと集まった展示・販売が行われます。
なお、会場内でライブ配信を行いつつ商品の売買を行う「ライブコマース」は禁止されています。
