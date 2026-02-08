テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が８日、半世紀の歴史に幕を下ろした。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の最終回が同日に放送され、１９７５年開始の第１作「秘密戦隊ゴレンジャー」から続いた人気シリーズが終了した。過去のレッド戦士など歴代ゲストが集結。Ｘ（旧ツイッター）では「＃ゴジュウジャー」「兄ちゃん復活」などのワードがトレンド入りし、惜しむ声が寄せられた。

この日終了した「ゴジュウジャー」は、スーパー戦隊シリーズ５０周年記念作。動物や恐竜といった獣（けもの）をモチーフにしたヒーローが、全て集めればなんでも願いが叶（かな）うといわれる指輪センタイリングを巡り、謎の世界ノーワンワールドに君臨する軍団ブライダンや、歴代レッドの力を持つライバルたちと戦っていく…というストーリー。この日の最終回は、まさかの形で指輪争奪戦のナンバーワンになった吠（冬野心央）の前に、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が再び現れた。その目的はもちろん、因縁の戦いに決着をつけること。ケモノのように激しく戦うなかで、吠はゴジュウジャーの面々と過ごした日々を思い返す。陸王（鈴木秀脩）、竜儀（神田聖司）、禽次郎（松本仁）、角乃（志田こはく）、真白（木村魁希）は、はぐれ者として生きてきた自分にとってどんな存在だったのか？ 戦いの先に自分が望むものとは？ その答えにたどり着いた吠は、ついにテガソード（声：梶裕貴）へ自分の願いを告げる…と展開。指輪争奪戦のやり直しをすることになり、歴代ゲストが集結して変身した。

ネット上では「これでもかと熱い要素のてんこ盛りで最高だった！」「この喪失感と、感謝」と惜しむ声が集まった。戦隊シリーズファンであるタレントの中川翔子も自身のＸで「スーパー戦隊ありがとう」と号泣の絵文字をつけ「たくさんのキラキラした思い出をありがとう。スーパー戦隊がいない世界が始まってしまったよ。大好きだ、スーパー戦隊」と終了を悲しんだ。

「スーパー―」は、「動物」や「恐竜」など一つのテーマをモチーフに、「レッド」を中心とした色とりどりのヒーローが敵と戦うスタイル。巨大ロボットが登場する戦闘シーンやヒーローに変身する前のドラマパートは、子どもだけでなく大人の心をつかんだほか、変身アイテムやロボットのグッズも人気となった。７９年からは毎年１作のペースで放送され、作品数は計４９作。米国でリメークされた「パワーレンジャー」シリーズも大ヒットした。

２１世紀に入ると、「仮面ライダーシリーズ」とともに、若手俳優の登竜門としても知られるように。現在、第一線で活躍する松坂桃李（３７＝０９年・侍戦隊シンケンジャー）や山田裕貴（３５＝１１年・海賊戦隊ゴーカイジャー）、横浜流星（２９＝１４年・烈車戦隊トッキュウジャー）らを輩出した。

昨年１１月に行われたテレ朝の定例社長会見で西新代表取締役社長は、終了の意図について「５０年を一つの区切りにして従来の枠にとらわれない新たなヒーローを生み出したい。一つの区切りとして新しいブランドを構築できたら」と説明した。

新たに２月１５日から放送するのは、赤いヒーローが活躍する特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」。１作目は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」で、１９８２、８３年放送の人気作「宇宙刑事ギャバン」からビジュアルや宇宙を舞台にしたＳＦ要素を引き継ぎつつ、最新の映像表現と演出方法を用いた。