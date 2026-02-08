鈴木福＆あの主演ドラマ『惡の華』追加キャスト発表 井頭愛海＆中西アルノら
テレビ東京は8日、鈴木福とあのがW主演を務めるドラマ『惡の華』（4月9日スタート、毎週木曜 深0：00）のキャストを発表。乃木坂46の中西アルノや井頭愛海が出演する。
【写真】重要な役！ドラマ『惡の華』に出演する井頭愛海
本作は、原作が電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造氏による同名漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミックだ。
この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台などにもなっている。今回のドラマ化では、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」でのアジア見放題独占配信が決まっており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始される。
初報ではドラマ放送の解禁とともに、W主演の鈴木福、あのの出演情報が発表された。
鈴木が演じる春日高男や、あのが演じる仲村佐和の同級生で、春日が盗んでしまった体操着の持ち主である、憧れのクラスメート・佐伯奈々子（さえき ななこ）を井頭が演じる。
連続テレビ小説『べっぴんさん』（NHK）や『ラーメン大好き小泉さん 二代目！』（フジテレビ）など、ドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している井頭が、恵まれた環境で育ち、憧れの存在として君臨しつつも、春日に体操着を盗まれてから、春日と仲村の関係性に苛まれ、さまざまな感情と葛藤していく難しい役どころをどう演じるのかが注目される。
春日、仲村、佐伯を取り巻くクラスメートの一員で、親友である佐伯のために、春日や仲村に強気でぶつかっていく血気盛んな性格の木下亜衣（きのした あい）役に、500人を超えるオーディションから選出された若手俳優・須藤千尋が決まった。
春日高男の父・哲男役には長谷川朝晴。母・静恵役には中越典子。佐伯奈々子の母・まゆみ役には紺野まひる。仲村佐和の父・和之役には堀部圭亮。仲村佐和の母・志野役には雛形あきこが決まり、ドラマに華を添える。
思春期を生きる、春日、仲村、佐伯が巻き起こす数々の事件に、振り回されていく父親、母親の複雑な心境を演じる。
高校編から登場するのは、乃木坂46のメンバーで、2022年に5期生としてデビューを果たした中西。地上波ドラマは今回が初挑戦となる。中西が演じるのは、春日が、高校で出会う常磐文（ときわ あや）。社交的で、明るくて友達も多く、男子の注目の的でありながら、どこか仲村の面影がある。
仲村と過ごした日々で時が止まり、心に闇を抱えた春日に向き合い、次第に春日の色を取り戻していくきっかけとなる大事な存在を中西がどう演じるのかが注目される。
■中西アルノ コメント
この作品に描かれる､痛々しく鬱屈でありながらも痛快な思春期は､恥ずかしいですが､私自身にも身に覚えがあるなと思い返します。誰しもの心に､この作品のキャラクター達は生きていることと思います。そんな作品において､今回常磐文を演じられたことをとてもうれしく思っています。関わる全ての方の熱量がそのまま届くような作品です。ぜひご覧ください。
■井頭愛海 コメント
佐伯奈々子を演じさせていただきます、井頭愛海です。原作を読んだとき、心を強く揺さぶられる衝撃を受けました。私にとってとても挑戦的な役で、初めて感じる感情に何度も押し潰されそうになりながら、自分の中の“惡の華”と向き合い続けました。撮影は想像以上に大変でしたが、キャスト・スタッフの皆さんと支え合い、同じ方向を向いて最後まで走り切ることができました。悩み、もがきながら、体当たりで演じた作品です。ぜひ放送を楽しみにしていてください。
■ストーリー
舞台は群馬県・ひかり市。山々に囲まれた場所に住む中学2年生の春日高男（鈴木福）は、毎日閉塞感を感じながら生きていた。そんな彼の心を救っていたのはボードレールの詩集『惡の華』。ある日の夕方、春日が忘れ物を取りに教室に戻ると、そこには憧れのクラスメート・佐伯奈々子（井頭愛海）の体操着が落ちていた。辺りを見回した挙句に春日がとった行動、それは体操着を衝動的に盗むという過ち。しかし、教室は無人ではなかった。一部始終をクラスの問題児・仲村佐和（あの）に隠れて見られていた。翌日、秘密にする代わりに仲村からある“契約”を持ちかけられる。仲村に支配されるようになった春日は、彼女の変態的な要求に翻弄されるうちに絶望を知り、自らのアイデンティティーを崩壊させていく。意外なきっかけから佐伯と付き合うことになり、春日は恋心と背徳の自己矛盾に苛まれる。仲村と佐伯の間で揺れる春日。春日と仲村は地元の大きなお祭りで大事件を起こす。
