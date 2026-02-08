『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』4月に配信 「先代ゴジュウウルフ」の熊手真白が主役 木村魁希コメント到着
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が8日放送の第49話で最終回を迎えました。東映特撮ファンクラブ（TTFC）なら、まだまだ『ゴジュウジャー』を楽しめる。
【画像】『ポーラー・ビギニング』熊手真白の指にはゴジュウウルフのセンタイリング
ティザービジュアルのみを発表していた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』を正式発表。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』、熊手真白を主人公に据えて制作するTTFCオリジナルスピンオフ作品。東映ファンクラブで4月に配信が決定した。
ティザービジュアルに添えられたキャッチコピーは「熊手真白（ゴジュウウルフ）の“はじまり”その過去が明らかに―――」。物憂げな表情をみせる熊手真白、そして人差し指には「ウルフ」のセンタイリング…。熊手真白に一体どのような“はじまり”があったのか？先代ゴジュウウルフだった頃の熊手をひも解くスピンオフドラマとなる。
そして解禁された予告映像には、ゴジュウウルフとともに戦うほかのゴジュウジャーの姿も。主演は本編に引き続き熊手真白を演じる木村魁希、脚本はテレビシリーズ本編も執筆している長谷川圭一、監督は第16話限定で放送された「ゴジュウポーラー特別オープニング」を演出した宮崎駿（※崎＝たつざき）が務める。
■木村魁希コメント
――熊手真白の過去が描かれる『ポーラー・ビギニング』、本作品に主演することが決まって。
【木村】それまで想像の中にあった熊手真白の過去、『原点』が形となった!!熊手真白を演じるうえで、1番やりたかったものができることが決まってうれしかったです。主演である事は全く考えてなくて、まわりのスタッフさん達に言われて「そういやそうですね！」という感じでした。ただただ全力で熊手を、いや、真白を生きました。
――「ゴジュウポーラー」の熊手真白（現在）と「先代ゴジュウウルフ」の熊手真白（過去）、それぞれの演じ分けについて。
【木村】台本から、本編では熊手と表記されていたところが今回、真白と表記されていました。僕自身としても過去と現在の差をかなり意識しました。現在の熊手との見た目の差はローブを着ているか否か、それだけ。そのほかの髪型や衣装は一緒。逆にポジティブに考えて、大体何やっても熊手真白に見えるよなって。真白を演じる時は自分の中の熊手を忘れました。結果、姿勢や歩き方も話し方も変わったように思います。演じ分けにはとてもこだわりました。キーワードは『未熟さ』です。喜怒哀楽を全面的に出しました。人間味あふれる真白を愛してあげてください！
――共演者たちについて。
【木村】宮崎監督曰く、先代ゴジュウジャーは“家族”。決して長い時間を一緒に居れたワケじゃないけれど、すごく温かくて、楽しくて。役としても、役者としても、すごく充実した日々でした。真白が満面の笑顔を見せるシーンがあるんです。血はつながってないけれど、真白にとっての家族は先代ゴジュウジャーだったんだと思います。
――本作品の見どころ、そして熊手真白の「ビギニング（始まり）」を知ることで変わる視点。
【木村】熊手真白の“はじまり”を知り、僕自身、台本を読む時の読解に深みが出ました。ぜひ皆さんにも原点を知ったうえで、テレビシリーズ本編ももう一度見てみてほしいです。セリフの受け取り方が変わるかもしれませんよ（笑）。ちなみにテレビシリーズ第40話の後に台本をいただいたのですが、スピンオフ後は迷いなくお芝居に一貫性を持てたように思います。それくらい熊手真白の原点にあたる内容です。たとえば、吠以外の4人も二代目なんだなって。なんとなくは思っていたけど、実感すると全く見え方が違うんです。
――ファンの方へのメッセージ。
【木村】いつも応援ありがとうございます！先代ゴジュウウルフ・ゴジュウポーラー／熊手真白役の木村魁希です!!『ポーラー・ビギニング』は、僕にとって間違いなく代表作となる作品です。僕の120％が詰まってます。正直、手応えアリです!!ハンカチ、ティッシュをご用意して見ていただけたらなと思うクマ！
■出演
木村魁希（熊手真白役）
ほか
■スタッフ
監督：宮崎駿
脚本：長谷川圭一
