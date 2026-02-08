『ゴジュウジャーファイナルライブツアー』“ファイヤキャンドル様”三本木大輔が全ツアーに参加 志田こはく＆まるぴ＆カルマは最終日に出演
2月8日に最終回を迎えたスーパー戦隊シリーズ49作目は、際立つ個性が火花を散らし、“ナンバーワン”の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。番組放送開始から大きな注目を集め、「スーパー戦隊」シリーズの一区切りとなることも発表された本作。その集大成となるビッグイベント『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』の追加出演者が解禁となった。
【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』特報
本イベントは、2部構成で、第1部は本編メインライター・井上亜樹子氏による完全オリジナルのヒーローショー。第2部では、番組キャストによるココだけのトークや会場一体となる企画チャレンジが開催される。冬野心央（遠野吠／ゴジュウウルフ役）、鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン役）、神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ役）、松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役）、木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー役）の出演が発表されている。
最終回を迎えた興奮が冷めやらぬ中、本イベントのメインビジュアルが解禁。「願いは永遠に。果てなき最強ナンバーワンへーー」のコピーとともに、花びらや紙吹雪が舞い散るなか、“ナンバーワン”を掴みにいくゴジュウジャーたちの“らしさ“あふれる姿と、敵対組織ブライダンのメンバーたちが勢ぞろいで描き出されている。「スーパー戦隊」シリーズの集大成イベントにふさわしい豪華絢爛なビジュアルとなっている。
また、本ツアーの追加出演者も発表。ファイヤキャンドル役の三本木大輔の全ツアーへの参加が決定したほか、最終日5月17日の大阪スペシャル公演全3公演の第二部には一河角乃／ゴジュウユニコーン役の志田こはく、ブーケ役のまるぴ、クオン／リングハンター・ガリュード役のカルマの出演も明らかになった。放送開始以降、吠らとともに物語を盛り上げ続けてきた個性あふれるメンバーたちも続々と参戦し、まさにシリーズのフィナーレを飾る特別なツアーになること間違いなしとなる。
■公演スケジュール
【愛知県】3月28日／29日：Niterra日本特殊陶業市民会館
【北海道】4月5日：札幌文化芸術劇場 hitaru
【広島県】4月11日：広島文化学園 HBGホール
【福岡県】4月12日：福岡サンパレス
【宮城県】4月19日：仙台サンプラザホール
【静岡県】4月26日：静岡市清水文化会館 マリナート・大ホール
【長野県】4月29日：ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
【新潟県】5月10日：新潟県民会館
【大阪府】5月16日／17日：オリックス劇場
