『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』TTFCで新コンテンツ 東映プロデューサーは番組最大の難局をどのようにして乗り越えたのか
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が8日放送の第49話で最終回を迎えました。東映特撮ファンクラブ（TTFC）なら、まだまだ『ゴジュウジャー』を楽しめる。
【写真】史上最大の危機を乗り越えた東映プロデューサーの裏話も配信
『ゴジュウジャー補ジュウ計画「懺悔室 THE FINAL」』、テレビシリーズ完結記念の『東映プロデューサーチーム スペシャル座談会』（電子書籍）、キャストからの「ありがとうメッセージ」動画が配信となる。
テレビシリーズが最終回を迎えてめでたし、めでたし…のはずが、異常事態発生で吠が激怒。うなだれる陸王、嘆く竜儀、あ然とする禽次郎、深刻な顔の熊手、考えるブライダン…。一体「ゴジュウジャー補ジュウ計画ナンバーワン懺悔室」に何が起こったのか。絶対に見逃せない「懺悔室 THE FINAL」は必見だ。
東映のプロデューサー陣による、テレビシリーズ完結記念のスペシャル座談会も配信。スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品としてスタートした『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。周年作品を背負うことになったプロデューサーたちの覚悟、そして制作が始まってから聞かされたスーパー戦隊シリーズ休止への本音。そして、突然訪れた番組最大の難局を、どのようにして乗り越えたのか。放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』で人気となった「竜子姐さん」シリーズの秘話など、東映プロデューサーが『ゴジュウジャー』を語り尽くす。
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の6人、冬野心央（遠野 吠／ゴジュウウルフ役）、鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン役）、神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ役）、松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役）、志田こはく（一河角乃／ゴジュウユニコーン役）、木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー役）からTTFC会員に向けたメッセージ動画が到着した。
