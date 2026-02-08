大型トラック転落の瞬間…雪を吹き飛ばしながら斜面に突っ込み“600ｍ崖下”へ　ドライバーは命に別条なし　トルコ

トルコで、大型トラックが道路を外れ、高さ約600ｍの崖下へ転落する瞬間がカメラに捉えられた。当時、道路は凍結しており、トラックはスリップして制御不能になったとみられている。

路面凍結か？カーブ曲がり切れず“転落”

トルコ・オルドゥの雪山の斜面で、木々に突っ込み、止まったトラック。

そこから黒い線がのびるように続き、その先には、崖の上の道路があった。黒い線はトラックが道から外れ、高さ約600ｍの崖下へ転落した際にできた跡だった。

この事故の瞬間を付近の防犯カメラが捉えていた。

カーブにさしかかったトラックはそのまま道を外れ、積もった雪を吹き飛ばしながら、斜面へ突っ込んだ。

一度止まったように見えたが、積んであった荷物をまき散らしながら転落した。その直後、周辺の住民が心配そうに崖に駆け寄る様子もみられた。

このトラックを運転していたドライバーは駆けつけた救急隊によって病院へ搬送され、命に別条はなかった。現地メディアによると、路面が凍結し、車が制御不能になったことが事故の原因だという。

（「イット！」 2月3日放送より）