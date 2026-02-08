「角野卓造…？」「インパクトが強すぎる（笑）」パケ買いした100均掃除グッズ

お風呂場のすきまやパッキン、気づくと汚れているけれど、掃除はちょっと面倒…。そんな場所にちょうどいい、スティック状のお掃除アイテムをダイソーで見つけました！狭い隙間の掃除に便利で、同時にカビ対策もできる優れもの。見た目で笑って、中身で納得。パッケージの見た目に引っかかった人は、一度試す価値ありです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：角の極み すきま用スティック 防カビ剤入り

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦145×横21×厚み14mm（1本あたり）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742801

水だけで汚れ落とし＆カビ予防できる！ダイソーの『角の極み すきま用スティック 防カビ剤入り』

ダイソーをパトロール中、ふと見覚えのある顔を見つけて、思わず足を止めました。

掃除グッズ売り場に並んでいたのは、『角の極み すきま用スティック 防カビ剤入り』という商品で、パッケージは角野卓造さんの姿が。

売り場には「角の極み」シリーズの掃除グッズが多数展開されていて、中身は至って真面目な掃除アイテムなのに、このギャップが強烈です。

シリーズ名もなかなか攻めていて、これは完全にパケ買いでした！

中身は、研磨粒子と防カビ剤を含んだ不織布付きのすきま用スティック。

ミシン目が入っていて、パキッと折れば2本に分けて使えます。

使い方は、水かぬるま湯を含ませてから、汚れをこすって落とすだけ。

使い始めは防カビ剤がにじみ出ます。防カビ剤が溶け切ったあとも、パッキン掃除用としてそのまま使い続けられます。

中性洗剤は併用できますが、漂白剤やカビ除去剤は使えない点に注意が必要です。

ドアレールの溝にもスッと入る！パッキンのカビ汚れなど細かな部分の掃除に便利！

スティックは細身で、ドアの溝やすきまにスッと入ります。

浴室のドアレールやパッキンなど、汚れが溜まりやすい場所の掃除に便利で、手だと届かない狭い場所にぴったり。

柄付きなので指先に力を入れやすく、パッキンの角にもピタッと当てやすい形です。

落ちにくいカビ汚れは、先にお湯でふやかしてから使うと効果的。

根気よくこすれば、汚れが少しずつ取れていきます。

気合を入れて一気に掃除するよりも、日々ちょこちょこ掃除するのに向いています。

使い終わったあとは、フックで引っ掛けて乾かせるので、衛生的で保管もラク。

今回は、ダイソーの『角の極み すきま用スティック 防カビ剤入り』をご紹介しました。

最初はパッケージのインパクトに引っ張られて手に取りましたが、実際に使ってみると、細かな部分の掃除にとても使いやすく、よく考えられた作りだと感じました。

水だけで使えて、カビ予防までできるのは嬉しいポイントです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。