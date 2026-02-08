ÈýÆ¬¤¬¥«¥®♡2026Ç¯¤Ã¤Ý¤ÊÈýÆ¬¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¤ä¤êÊý
¡Èý¤ÎÌÓ¤¬Â¿¤¤»þ¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯
ÈýÆ¬¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Èý¤ÎÌÓ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤µ¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÌÓ¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢ÈýÁ´ÂÎ¤ËÃ¸¤á¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
ÈýÁ´ÂÎ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃ¸¤á¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢Èý¤Î¥·¥§¥¤¥×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÈéÉæ¤ò»¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¶¯¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤µ¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢KATE¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ 3D¤Ç¤¹¡£
£Èý¿¬¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ËÉÁ¤¯
Èý¿¬¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤±¤À¤ÈÄù¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ïshuuemura ¥Ï¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥Ï¡¼¥É9¤Ç¤¹¡£
¤ÈýÆ¬¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê
ÈýÆ¬¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊÆ°¤«¤·Êý¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¡£¤¿¤ÀÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¿Èý¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÌÓÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏKATE¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ 3D¤Ç¤¹¡£
¥¼«ÈýÌÓ¤¬¹õ¤¹¤®¤ë»þ¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦
Á´ÂÎ¤ò»Å¾å¤²¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤¿¤À¤±¤À¤È¼«ÈýÌÓ¤ÎÌÓ¤Î¹õ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÊý¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¼«Èý¤Î¿§¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Î¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤ê¿§¤¬ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥·¥ª¤Î¤Þ¤æ¾Ã¤·¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
¦»Å¾å¤²¤Ë¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤â¥×¥é¥¹
ÈýÆ¬¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤Ë¡¢Ã¸¤á¤Î¿§Ì£¤«¡¢¥Ö¥é¥·¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤±¤Ç¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´é¤¬¥Ü¥ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÈýÆ¬¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥é¡¼¼¡Âè¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ±¿§¤Ç¤â¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÊÈ±¿§¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£