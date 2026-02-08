100均で「よく見る無印似のね…」ってスルーしたらもったいない！ある秘密が隠されたトレー

無印良品の人気アイテムにそっくりと評判の、ダイソー「アクセサリートレイ」に気になるタイプが登場していました！単体でも十分便利なこのトレイですが、実は別売りのボックスと組み合わせることで真価を発揮する仕組み。全部揃えても1,000円以下で完成する、驚きの収納セットをレポートします。

商品情報

商品名：アクセサリートレイ（リング用）／アクセサリートレイ（フラット）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：5.9cm×15.6cm×2.4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480805221／4550480805238

定番人気シリーズに新タイプが登場！一見普通に見えるトレイの「秘密」

ダイソーの「アクセサリートレイ（リング用）」と「アクセサリートレイ（フラット）」は、それぞれ110円（税込）。

無印良品のベロア内箱仕切を彷彿とさせる上品な起毛素材が特徴で、これまでも形や色を変えて登場するたびに注目を集めてきたタイプのアクセサリートレイです。

今回店頭に並んでいたものも、落ち着いたグレーの色味で一見すると従来品と変わらないように見えますが、実はある秘密が隠されています。

パッケージをよく確認してみると、そこには「別売りのアクセサリーボックスにセットできる」という一文が！この発見をしてしまったら、セットで揃えずにはいられません！

550円ボックスにシンデレラフィット！見栄え抜群の収納が爆誕

早速、別売りの「アクセサリーBOX（窓付）」550円（税込）と組み合わせてみました。

すると、下段のスペースに気持ちいいくらいトレイがぴったりと収まりました！トレイを敷くことで、一気にジュエリーショップのような高級感あふれる佇まいに変身します。

窓付きのフタ越しにアクセサリーがディスプレイのように映え、見ているだけで気分が上がります。ボックスとトレイを合わせても、合計でわずか880円（税込）。1,000円でお釣りがくる価格で、ここまで本格的な収納が完成するのはダイソーならではの魅力です。

大事なコレクションを優しく守る。種類に合わせた使い分けも

トレイの使い勝手も抜群です。「リング用」は指輪を美しく並べるだけでなく、ピアスの収納にも重宝します。

仕切りのない「フラット」タイプは、腕時計や大ぶりのリング、イヤリングなど、少しボリュームのあるアイテムを置くのにぴったりです。

ふっくらとした柔らかな素材が大事なアクセサリーを優しく包み込んでくれるので、傷つく心配もありません。

自分が必要なトレイの形を選んでカスタマイズできるので、まさに「理想のジュエリーボックス」が手軽に手に入ります。単品で使うのも良いですが、このフィット感を味わうならぜひセットでの使用をおすすめしたい名品でした。

ダイソーで見つけた「アクセサリートレイ」は、別売りのボックスと合わせることで真価を発揮する、まさにセット使い推奨のアイテムでした。手持ちのコレクションをスッキリ、そして美しく整えたい方は、ダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。