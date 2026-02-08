女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「乾燥がすごいよう」とつづり、「『どうして？』ENTAME36℃デジタル写真集」のカットを公開。木造建築の廊下でワインレッドのランジェリー姿のバックショットなどを披露した。

さらに「乾燥しすぎていて顔が脱皮してる 外からも内からも水分〜！！！ 私に潤いを〜！！！ みなさんも水分補給忘れずにね」と緑のランジェリー姿で水を飲む姿や、ニットカーディガンを羽織ったオレンジ色のビキニ水着姿などもアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「美尻美太もも」「ナイスヒップ」「スポーティーなヒップライン」「後ろ姿も美しい」「腰から脚がたまらない」「えっえろい」「セクシーすぎる」などのコメントが寄せられている。

小池は栃木・小山市出身。04年、小学生の時にTBS系「美少女戦士セーラームーン」のルナ役でデビューし、1stDVD「おにいちゃんといっしょ」を発売。09年に「小山評定ふるさと大使」、12年に「とちぎ未来大使」就任。ニュージーランド留学などで芸能活動を一時休止していたが、18年10月に約2年ぶりの活動復帰。YouTubeチャンネル「となりのこいけ」も開設。身長156センチ。特技はピアノ、ドラム。