グラビアアイドルの大瀧沙羅（21）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「PARADE 2026冬号に掲載させて頂いてます！今回の衣装はなんと5パターン！盛りだくさんだよ〜 いろんな自分を見てもらえていたら嬉しいです」と報告。「ベイビー沙羅沢山見てね」とつづり、黒のドット柄ビキニ水着姿で、くびれなどの曲線美を披露した。

また、別の投稿では「前行った時は混んでて断念してリベンジ 想像以上に素敵な場所でした」と東京・高輪ゲートウェイにあるカフェを訪れた様子をアップ。シックな黒の衣装にポニーテール姿で、食事を楽しむ写真を紹介した。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎる」「超絶美しい」「スタイル抜群」「めっちゃスタイル良い」「最高なボディメイク」「表情最高」「たまらん表情」「色っぽいね〜」「ドキドキ止まらない」「少女から大人の女性への階段を登っているのですね」などのコメントが寄せられている。

大瀧は東京都出身。高校卒業後の23年5月、週刊ヤングジャンプに「衝撃のベビーフェイス」のキャッチフレーズでグラビアデビュー。同8月、ボーカルダンスユニット「MASK OF GODDESS」加入し、同12月に卒業。身長168センチ。趣味は茶道、華道、書道。特技はダンス。