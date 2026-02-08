日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が８日に生放送され、ＭＣの中山秀征が出演タレントにズバリ言い放つ場面があった。

米プロフットボールの祭典、「第６０回スーパーボウル」が８日（日本時間９日）米カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで行われる。今年はＡＦＣ王者のニューイングランド・ペイトリオッツと、ＮＦＣ王者のシアトル・シーホークスが対決。

現地近郊から日本でアメフト番組を受け持つお笑いコンビ「オードリー」の若林正恭と春日俊彰が前日からの盛り上がりを生中継した。

春日はいきなり「スーパーボウル前日ということと春日がやってきたということで、テキトーに盛り上がっています」と紹介。スタジオ出演者らは失笑した。

中山は「ごめん。きょうね冬季オリンピックもあって、衆院選もあって、東京は雪も降ってるのよ。最後に見所を」とオードリーの２人を少し急がせた。春日は「とにかくおもしろいので見てください」とひとこと。若林は「岩田ちゃんも見てよー」とスタジオにいる同局の岩田絵里奈アナウンサーに要望。

これに中山は「その程度のコメントで中継しちゃっていいんだ！」と苦笑いだった。