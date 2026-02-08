【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 8日09:53時点
気象台は、午前9時53分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。またなだれ注意報を秋田市、横手市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町に発表しました。
秋田県の海上では、8日昼過ぎから8日夕方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
9日にかけて注意
■能代市
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■横手市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■男鹿市
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■潟上市
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■大仙市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■仙北市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■三種町
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■八峰町
□暴風雪警報【発表】
8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■五城目町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■八郎潟町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■井川町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意