気象台は、午前9時53分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。またなだれ注意報を秋田市、横手市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 8日09:53時点

秋田県の海上では、8日昼過ぎから8日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■能代市
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■横手市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■男鹿市
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■潟上市
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■大仙市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■仙北市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■三種町
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■八峰町
□暴風雪警報【発表】
　8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■五城目町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■八郎潟町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■井川町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■美郷町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意