気象台は、午前9時53分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。またなだれ注意報を秋田市、横手市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 8日09:53時点

秋田県の海上では、8日昼過ぎから8日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風雪警報【発表】

8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s





□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■能代市□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■横手市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■大館市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■男鹿市□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■鹿角市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■由利本荘市□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■潟上市□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■大仙市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■北秋田市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■にかほ市□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■仙北市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■小坂町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■上小阿仁村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■三種町□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■八峰町□暴風雪警報【発表】8日昼過ぎから8日夕方にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■五城目町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■八郎潟町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■井川町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■美郷町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意