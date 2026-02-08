グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「週刊プレイボーイさんに8Pとインタビュー載せていただいてます お久しぶりのグラビアです」などと報告。「今回はぐっと大人な雰囲気でも撮ってもらいました」と明かし、プールでの真っ赤なビキニ水着や、ベッドの上でのブルーグレー色ランジェリー姿を公開した。

さらに、白のキャミソール、ピンクのセーターのや、オフホワイトのウエディングドレスショットなども披露し、「週プレ電子写真集も発売してます」と続けた。

ファンやフォロワーからも「美ボディあすぽん」「国宝級の破壊力」「最上級にかわいい」「美肌美人」「完璧女神過ぎてノックアウト」「谷間はロマン」「色っぽ〜い」「透き通る透明感半端ない」「スタイル綺麗」「そんなに見つめられたら、、、、」「虜になっちゃった〜」「全男性が好きになる」などのコメントが寄せられている。

岸は大阪・堺市出身。12年3月発売の「週刊プレイボーイ」にグラビアで芸能界デビュー。13年にグリコ乳業「ドロリッチガールズ」としてCM出演。14年に初のソロ写真集を発売。22年にはデビュー10周年で30歳のアニバーサリー写真集「Culmination（カルミネーション）」を発売。趣味はスポーツ観戦。特技は料理、書道など。