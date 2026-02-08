アメリカ国務省の高官は中国が2020年6月に秘密裏に爆発を伴う核実験を行っていたとの分析を明らかにしました。これまで中国が最後に核実験を行ったのは1996年だとされています。

国務省 ディナノ次官

「中国は2020年6月22日、爆発を伴う核実験を1回行った」

アメリカの国務省で軍備管理を担当するディナノ次官は6日、スイスのジュネーブで開かれた国連の軍縮についての会合で、「中国が2020年の6月22日に爆発を伴う核実験を行った」との分析を明らかにしました。

これまで中国が最後に核実験を行ったのは1996年7月だとされていますが、ディナノ次官は中国が事実を隠ぺいするため、核実験の際に出る地震波を検知されないようにしていたとも主張しました。

今月5日にはアメリカとロシアの間の核軍縮の枠組み「新START」が失効したばかりですが、トランプ政権は新たに制定を目指す核管理の枠組みに中国を加えたい意向で、核戦力を増強する中国をけん制した発言とみられています。

一方、地震波などの観測により国際的な核実験の監視を行うCTBTOの事務局長は、2020年6月22日には「核実験の爆発の特徴に一致する事象は検知していない。その後の分析でも判断は変わっていない」との声明を発表しています。