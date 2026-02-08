『豊臣兄弟！』で「イケメンだと思う男性俳優」ランキング！ 「松下洸平」を大差で抑えた1位は？
現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、魅力的な俳優が多く出演し大きな注目と人気を集めています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月13〜14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「大河ドラマ『豊臣兄弟！』」に関するアンケート調査を実施。この記事では「男性俳優」を対象としてランキングを作成しました。
それでは、「『豊臣兄弟！』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位には松下洸平さんが選ばれました。松下さんは、豊臣兄弟の最大のライバルとなる徳川家康を演じています。大河ドラマには、2024年放送の『光る君へ』に続き2作目の出演です。
これまで、数多くのドラマや映画で主演を務め、男女問わず人気の高い松下さん。担当する家康は、江戸幕府初代将軍として泰平の世を築いた戦国三英傑の1人として大人気の人物です。松平元康（徳川家康）は第3回「決戦前夜」にて初登場したキャラクターで、今後の活躍が期待されています。
回答者からは、「好みもあると思うけど整っているきれいな顔だと思う」（40代女性／東京都）、「いままでの大河ドラマの家康と違うイメージのさわやかさを感じます」（60代男性／愛知県）、「どんなドラマや映画でも主張し過ぎず、印象にも残る丁度いいイケメン具合」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は小栗旬さんでした。2022年放送の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で主演を務めた小栗さんは、今回は織田信長を担当。信長役は10年ぶり2度目となり、映画化もされたドラマ『信長協奏曲（コンツェルト）』（フジテレビ系）で演じたことがあります。
初回から登場する人気キャラクターの信長を、小栗さんは大人の魅力を見せながら貫禄たっぷりに熱演。幅広い世代から愛されるカリスマ武将を、どう演じていくのか注目が集まっています。
回答者からは、「パーツに無駄がなく、男らしさのなかにやさしさを感じられるから」（10代男性／宮城県）、「年齢を重ねてきたことで大人の男性としての色香や渋みなども加わり、より大きな存在感を発揮するようになった」（40代男性／長野県）、「時代劇も似合うイケメンだと思います」（50代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：松下洸平（徳川家康）／71票
1位：小栗旬（織田信長）／122票
