センスがいいと思う「三重県のお土産」ランキング！ 2位「松阪牛 しぐれ煮」を抑えた1位は？【2026年調査】
心がはずむようなお土産には、贈り主の確かなセンスがにじみ出ます。定番の安心感はもちろん、素材の質や職人の手仕事、心ときめくパッケージ。細部にまでこだわりが宿る逸品は、手渡す瞬間の会話さえも特別なものにしてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「三重県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「松阪牛を使ったお土産をもらえたら、それだけでテンション上がります！」（40代女性／山口県）、「ご飯のお供になるのを貰うと個人的にテンション上がるので選びました」（20代女性／東京都）、「三重県と言ったら松阪牛。なかなか自分では買えないので貰えると嬉しい」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「定番だが、こし餡が美味しくこれに勝るものはない」（30代女性／東京都）、「とっても有名で、なかなか手に入らなそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「三重といえば赤福という圧倒的な知名度があり、伊勢土産としての象徴性が高い。素朴で飽きのこない味は幅広い層に受け入れられ、『間違いない選択』としてセンス良く見える」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：松阪牛 しぐれ煮（松阪まるよし）／40票2位にランクインしたのは、「松阪まるよし」の「松阪牛 しぐれ煮」です。日本三大和牛の1つである松阪牛をぜいたくに使用し、生姜の風味を効かせて丹念に炊き上げた逸品。お肉のうまみが凝縮された濃厚な味わいは、ご飯のお供やお酒の肴に最適です。
1位：赤福（赤福）／98票堂々の1位に輝いたのは、伊勢名物として全国的な知名度を誇る「赤福」です。お餅の上に、五十鈴川の清流をイメージした三すじの形を整えたこしあんをのせた、シンプルながらも奥深い和菓子。上品な甘さと滑らかな口当たりが絶妙で、世代を問わず喜ばれます。三重を訪れた際の定番でありながら、飽きのこない格別の逸品です。
