元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の憧れていた車を明かした。

車好きのリスナーから「憧れの車」という質問が寄せられた松岡は「自分が憧れた車と、乗る車っていうのはまた別だったんだけど」としつつ「俺は一番最初は『ラングラー』って車だったんですよ。クライスラーが出していたジープですね」と自身の最初の愛車を明かした。

その上で「だけど、自分は乗らなかったんだけど、一番最初に憧れた車っていうのはこれ不思議、なんでだろうな、別にスーパーカーとかあんまり好きじゃないんだけど、一番最初に憧れた車は『フェアレディZ』（日産）でした。重そうな車、Zね」と明かした。

「あれを“かっけえなぁ”と思っていて、たぶん社会科見学に行った時に、日産の追浜工場行ったんだよね。その時に見たのかな？“うわ、かっけえ！”って。それでちょっとして、1990年に『僕のシンデレラ』というミュージカルで中村繁之先輩のバックやらせてもらうんだけど、その中村繁之先輩が当時フェアレディZを乗ってたんだよね。かっこ良かったなあ、あ〜かっこよかった」と回顧。「色は黒、俺、基本黒なんですよ、車は」とした。

さらに「これは乗れなかったんだけど、本当にマジ乗ろうかどうか迷った車があって」と松岡。「それは『オロチ』っていう車がありまして。光岡（自動車）っていう会社が出している、それもスーパーカーみたいな形なんだよね。でもフォルムがかっこ良くてさ。すげえギラギラしてて、『オロチ』って名前に惚れちゃったんだよね。俺、巳年（みどし）だからさ。巳年の俺がオロチに乗ってたら、いいなって思って。オロチの写真、いろいろと見てたなぁ。周りから“松岡早く、オロチ乗れよ”とあおられて。でも結局、やっぱり四駆とかそっちの方が、当時ウェイクボードをやったりとかしていたし、そういう車よりも荷物積めたりする方がいいなっていうことで、そういう車ばっかり乗ってましたね」と話した。

「今東京で乗ることあんまりない。ほぼほぼないけど」としつつ「（2拠点生活を送る）函館では乗ってます。前も言いましたけど、やっぱり国産車よ。凄い良いよ。とんでもなく良い」とした。