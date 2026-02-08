ＪＲＡは雪の影響で２月８日の東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催中止を発表。まさかの２場中止にＸ（旧ツイッター）では「東京と京都」や「開催中止」がトレンド入りするほどネットでも注目を集めている。

東京競馬は前日の７日に雪が徐々に強く降る状況となり、８Ｒ前に天候調査が入って１４時１０分に中止が決定。開催中の中止は雪の影響で３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日の中山競馬以来だった。

雪による開催自体の中止は、直近では２５年２月８日の第１回京都競馬第３日以来。京都競馬はくしくも２年連続で２月８日の開催中止となった。小倉競馬は雪の影響で発走を時間を遅らせて開催する予定だが、４Ｒに組まれていた障害競走は中止となった。

ＳＮＳでは「朝起きたら中止になってた」「まさか京都までとはｗ」「東京と京都の２場が中止は記憶に無いかな」「久々のお休みで一日競馬出来る日だとわくわくしてたら」「中止になっとるやんけ」「普通に積もってるじゃん笑」「小倉競馬場は発走時刻変更」「開催中止ってそんなに雪降ってるんだ！」「馬やらない週末久々やな」「小倉に一鞍入魂です（？）」「安全第一ですね」「健全な１日になりそう」「まあ仕方ないわな」「色々な意味で荒れた１日になりそうです」「とりあえず投票に行こう」「小倉競馬場、本当にできるの？」「まさかの小倉だけって」「代わりに衆院選の勝ち馬投票に行けということだな」「小倉も雪大丈夫なのかな」などの声が寄せられている。