鹿児島県内の道路では、雪や凍結のため、通行止めやチェーンなどの滑り止めが必要な区間があります。

国道２２５号は、積雪のため通行に支障が出るおそれがあるとして、南九州市川辺町清水 ～ 鹿児島市平川町までの間が通行止めとなっています。

警察によると、県道などでは以下の道路でタイヤチェーンなどの滑り止めが必要となっています。

（霧島・伊佐方面）

県道1号 小林えびの高原牧園線は、霧島市の丸尾三叉路から県境までの区間。

国道268号は、伊佐市大口山野から熊本県境までの区間。

県道104号 霧島公園小林線は、新湯三叉路から高千穂河原までの区間。

（北薩方面）

続いて、北薩方面と鹿児島市を結ぶ道路です。

国道328号は、出水市内の県道397号入口からさつま町境にかけての区間と、鹿児島市花尾町で規制されています。

（鹿児島市・南薩方面）

次に、鹿児島市および南薩方面の山間部です。

指宿スカイライン（県道17号）は、谷山インターから頴娃インターまでの区間。

県道19号 鹿児島川辺線、および県道20号 鹿児島加世田線は、いずれも鹿児島市下福元町地内（錫山周辺など）で規制が行われています。

これらの区間では積雪や凍結のため、タイヤチェーンの装着が必要です。

この他にも雪や凍結で通れない道路があるとみられます。

通行される方は、冬用タイヤやチェーンを装着の上、慎重な運転をお願いします。

