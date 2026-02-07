バーニーズ ニューヨーク、メンズビジネスアイテムのオーダーイベントを開催

「バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」が、2月11日から3月8日にかけて、イタリア発の3つのメンズビジネスアイテムブランド、「ステファノ ビジ（STEFANO BIGI）」、「ベルヴェスト（BELVEST）」、「イザイア（ISAIA）」のオーダーイベントを開催する。

【画像をもっと見る】

1938年にイタリア・ミラノで創業した老舗タイメーカーの3代目ステファノ・ビジ（Stefano Bigi）が立ち上げたタイブランド ステファノ ビジのオーダーイベントは、2月11日にバーニーズ ニューヨーク銀座本店で開催。同イベントのために用意した生地から、モデルや長さを選ぶことが可能で、イタリアから来日するデザイナー本人が11時から18時まで店頭で接客を行う。

ベルヴェストは、1964年にイタリア・パドヴァで創業したスーツブランド。スーツをはじめ芯地を抑えた軽やかさが特徴のジャケット「JACKET IN THE BOX」など、ボディラインを強調せずに着る人の体に自然に寄り添うシルエットで知られる。オーダーイベントは、2月20日から22日までは神戸店、23日には銀座本店で実施。イタリアから来日したフィッターが採寸に基づいてオーダーを受け付ける。期間中は、通常では取り扱っていない生地もラインナップする。

1957年に創業し、ハンドメイドを取り入れた職人技術とカラーリングを得意とするイタリア・ナポリ発のイザイアのスーツは、ナポリならではの柔らかな仕立て、美しいカッティングやドレープ、無駄なゆとりを省いて構築したフォルムが特徴。3月7日と8日の2日間神戸店でイベント行い、期間中はブランド専任のフィッターが採寸やオーダーを受け付ける。