女優のジェニファー・ガーナー（53）が、ジェイミー・フォックスやクリス・クーパーと共演した2007年のアクション・スリラー映画「キングダム/見えざる敵」の撮影中、誤ってスタントマンに怪我を負わせていたことを明かした。



【写真】“本物”はやっぱりスゴイ！1997年の世界戦でホリフィールドの耳にかみついたタイソン

ジェニファーは記者団に対し、当時の状況を次のように語っている。 「監督のピーター・バーグが彼に、私を殺すつもりでやれって言ったの。しっかりした殺陣はなくて、『とにかく生き残るために何でもしろ』と言われて。彼も私も必死で、私は彼の背中にしがみつく形になった。彼の耳を噛んじゃったんだけど、耳の一部が欠けた彼の写真があるわ。私たちは本気だったから」



ジェニファーはこの出来事を、1997年にボクサーのマイク・タイソンがイベンダー・ホリフィールドの耳の一部を噛みちぎった事件になぞらえ、さらに、ジョークを交えてこう付け加えた。 「私を怒らせないでね。優しそうに見えるけど。前にも警告したでしょ」



（BANG Media International／よろず～ニュース）