◇米男子ゴルフツアー フェニックス・オープン第3日（2026年2月7日 アリゾナ州 TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）

第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、単独首位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、3ボギーの70で回り、通算12アンダーで2位となった。トップの松山と1打差で最終日を迎える。

U−NEXTのインタビューでは「前半バタバタしたけど、後半につれて結構ショットも良かったし、今日もいいプレーはできたと思う」と納得顔で話した。

松山とともに最終組でスタート。2番で3パットを喫してボギーが先行。続く3番パー5で2オンに成功してバウンスバックしたが、4番パー3でティーショットをグリーン奥に外し手痛いボギーで後退した。

それでも5番で3メートルにつけて取り返し、10番でも3メートルのチャンスをものにした。

1打差2位で迎えた17番パー4で2メートルを沈めてバーディー。トップの松山に並んだ。しかし最終18番で2打目をバンカーに入れて2メートルのパーパットを外しボギー。2位でフィニッシュした。

先輩の松山とのラウンドを振り返り「本当に幸せな時間だった。最初は緊張したけど、本当に楽しかった」と充実感をにじませつつ「最後はあれ（パーパット）を決めて明日も一緒に回りたかった」と残念そうに話した。

悲願のツアー初優勝を目指す最終日は1打差を追う。前週のファーマーズインシュアランス・オープンでも2位に入っており優勝争いも経験済み。「明日も頑張ります」と力を込めた。