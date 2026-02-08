アラブ首長国連邦アブダビに新設された1着賞金60万ドル（約9420万円）のリステッド「第1回アブダビゴールドカップ」（アブダビ芝1600メートル、良馬場）は7日、15頭で争われ、唯一の日本馬シュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）が制し、海外初勝利を飾った。勝ち時計は1分33秒98。国内では23年東スポ杯2歳Ｓで重賞初制覇、25年白富士Ｓでリステッド勝ちがある。

オーストラリア遠征の前走ラッセルボールディングS6着からコンビ継続の名手ジョアン・モレイラ（42＝ブラジル）が相棒の力をフルに引き出した。10番枠から五分のタイミングでゲートを飛び出し、スッと内ラチ沿いに誘導。インの4番手で前に壁をつくり、折り合いに専念した。うまく脚をため、手応え良し。400メートルの直線に向き、スムーズに進路を確保するとラスト1Fで抜け出し、後方から迫る2着ダークトゥルーパーに1.04馬身差でゴールを駆け抜けた。

モレイラは「彼は本当に素晴らしい馬です」と第一声。「トレーナーが素晴らしい仕事をして、最高の状態でここに連れてきてくれました。アブダビはとてもフェアなコース。直線で追い出すと、いい脚を使ってくれました」と笑みを浮かべた。

武井亮師（45）は「この場にいられて光栄です。YouTubeでアブダビのコースを研究し、シュトラウスには合うだろうなと思っていました。ただ、前向きに走るから正直もっと外側の枠が欲しかったんです。そこがどうかと思ったけどジョアン（モレイラ）が素晴らしい騎乗をしてくれました。本当に感謝しています」と感無量の面持ちだった。