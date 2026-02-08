誰がメダルを獲っても…“最高の瞬間”　スキージャンプ日本女子3人の姿に「なんて素晴らしい」【冬季五輪】

丸山希がメダルを確定させ3人で喜びを爆発させた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月7日、ノルディックスキー・ジャンプ女子のノーマルヒルが行われ、丸山希が歓喜の銅メダルを獲得した。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

丸山は1本目に97メートルで3位につけると、2本目は100メートルの大ジャンプに成功。掲示板にメダル確定が示されると、高梨沙羅、伊藤有希も駆け寄って丸山を祝福。その姿が感動を呼んでいる。

『Viessmann FIS Ski Jumping World Cup』の公式SNSでは「オリンピックのメダルを獲ったんだと実感した、その瞬間…。ノゾミ・マルヤマ、そして日本チームにとって、なんて素晴らしい、最高の瞬間なのでしょう」と、3人が喜ぶ写真を添えて投稿している。

これには「誰がメダルを獲っても皆んなで喜ぶ姿、とても素敵だと思います」「日本チームの良いところは、チームメイトを祝福するということです」という声が届き、ファンも心を打たれた様子だった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]