「もし選ばれても次は辞退してください」――2大会連続、直前の怪我で棄権となった近藤心音への“心ないコメント”が話題「神はいないのか」「人の心を取り戻せと言いたい」【冬季五輪】

近藤は気丈にテレビインタビューに応じた（C）Getty Images

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪スキーのフリースタイル女子スロープスタイル予選が行われ、近藤心音は予選直前に負ったケガのため欠場となった。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

近藤は予選2日前の練習中に転倒、救急車で搬送されていた。左ひざ前十字じん帯損傷、内側側副じん帯損傷などのダメージを負った。前回2022年北京大会でも予選前の怪我で欠場。

2大会連続で大会直前に棄権という悲劇に見舞われた。

近藤は本来ならば立つのも辛い状況ながら、予選を見届け、テレビ中継の取材に応じた。

2大会連続で棄権となった事態を受け「私としては北京と同じではない」とした上で「この場にいずに逃げることもできたと思うんですけど、ちゃんと皆さんにお伝えする場があるんだったら、最後まで自分の言葉で表に出るべきだと思った。すごい自分は強いなと思います」と涙をにじませ、自らを鼓舞しながら言葉をつむいだ。

この小林のインタビュー内容にはネット上でも「辛いだろうに、しっかり自分の言葉で語っている」「本心は悔しいはず」「涙が出ました」など、悲劇に見舞われた小林を慮る声が多くあふれた。