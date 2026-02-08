¡Ö²Ý¶â³Û¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢M!LK½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡×
M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ï2·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢M!LK½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤¹¤®¤Æ²èÌÌ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤À¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¿Î¿Í¤µ¤ó¤Î²Ý¶â³Û¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²¦»Ò¤À¤Ã¤¿Àâ¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢M!LK½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª
¡Ö¤À¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¿Î¿Í¤µ¤ó¤Î²Ý¶â³Û¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶âÈ±¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ø¥¢¤ËÉñÂæ¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¡¢1¿Í¤À¤±ÊÌÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊM!LK¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦µÈÅÄ¿Î¿Í¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¿Î¿Í¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ1·î¤«¤é2·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÉñÂæ¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè THE STAGE ¶¡Ù¤Î ¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿Î¿Í¤µ¤ó¡£¿Íµ¤RPG¥²¡¼¥à¡ØFINAL FANTSY¡Ù¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ä°µ´¬¤Î»¦¿Ø¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¿Î¿Í¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡È¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡É¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)