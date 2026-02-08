元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好きな回転寿司のネタを明かした。

リスナーからのお寿司で「季節ネタで楽しみにしているネタはありますか？」というメッセージを紹介すると、松岡は「俺は別にそんなお寿司屋さんで“この時期だから”って言って（頼まない）」としつつも「貝か。春先になると貝が食べたいなと思うから、赤貝とか。俺、青柳が大好きなんですよね。つぶ貝と青柳が大好物なんで、そのへんはあったら頼むかな」と話した。

さらに「回転寿司で俺が一番好きなのは圧倒的に軍艦巻きなんですよ」とぶっちゃけ。「俺ね、8割ぐらい軍艦巻き食ってると思うのね、回転寿司行くと」と笑った。

「何が一番好きかって、カニサラダなんですよ。食べたことある方は分かると思いますけど、カニサラダ。何がいいって、カニ入ってねえじゃん。あれカニカマでしょ？カニカマをマヨネーズで和えた、あのキュウリとか卵とかコーンとかが入った、あのカニサラダが美味いんですよ」と主張した。

その上で「面白いね、慣れっていうのは」と松岡。ある日、ある店でカニサラダを注文すると、紅ワイガニのほぐし身を使ったカニサラダが出てきたといい「これじゃない」と思ってしまったという。「俺の舌は、カニサラダはカニカマじゃなきゃダメになってしまっていた。もう戻れなくなってしまったんだよ。責任とってよ。ほんと責任とってよ、マジで。カニサラダ作った人。もう戻れないのよ」と冗談交じりにクレームを入れた。

さらに「納豆軍艦にウズラが乗っているやつとか、とろろにウズラが乗ってるやつとか。ほっき貝サラダとか。そういうのばっかり。子供が食べるもん選ぶのばっかり大好きだから」と松岡。「回転寿司のメニューってそこが好きなんだよね。だってお寿司屋さんに無いでしょ？やっぱりそこが楽しいんだよね。コーンマヨ、めちゃめちゃ美味いじゃん。ビールってご機嫌に合うんですよ。みなさんもぜひ試してみてほしいなと思います」と呼びかけた。