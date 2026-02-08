¸µ¶§¤ÏÉþÁõ¤Ç¤âÈ±·¿¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä½÷À¤«¤éŽ¢À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤Ž£¤È°ì½Ö¤Ç·ù¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤Î"ÂÎ¤ÎÉô°Ì"
¢£ÃË¤Ï´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡Ö¼ê¸µ¡×¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
»Å»ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥â¥Æ¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È±·¿¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¶°ø¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼ê¸µ¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ê¸µ¤Ï²ñÏÃÃæ¤ä¿©»öÃæ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¿Í¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤äÄÞ¤«¤éÀ¸³è½¬´·¡¦À³Ê¡¦¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼ê¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¥¤¥±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤äÄÞ¤¬åºÎï¤Ë¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¤È°õ¾Ý¤¬³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¡Ö¼ê¤¬åºÎï¤Ê¿Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë½÷À¤Ï¡¢·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£½÷À¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÃËÀ¤Î¼ê¸µ¡×¤ò¸«¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤Ê¤¼¼ê¸µ¤¬åºÎï¤ÊÃËÀ¤Ï°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡À¶·é´¶¤Ï¡ÖºÙÉô¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë
½÷À¤¬½Å»ë¤¹¤ëÀ¶·é´¶¤Ï¡¢´éÎ©¤Á¤è¤ê¤âºÙÉô¤Î¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¶ñ¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤¬åºÎï¤Ë¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢
¡¦ÃúÇ«¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦
¡¦°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¼«Á³¤ÈÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤¨¤¿¼ê¸µ¤¬åºÎï¤À¤È¡¢¿®Íê´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¼ê¸µ¤Ï¡ÖÀ¸³è´¶¡×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤
ÍÎÉþ¤äÈ±·¿¤ÏÂ¨ÀÊ¤Ç¸íËâ²½¤»¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¡¢¤Ä¤Þ¤êÄÞ¡¦»ØÀè¡¦¤µ¤µ¤¯¤ì¤ÏÆü¡¹¤Î¥±¥¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ïª¹ü¤Ë½Ð¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ø¤ÎÀá¡¹¤ò·Ú¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ØÄÌ¤¦ÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À¤Ï¼ê¸µ¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è´¶¡×¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¼ê¸µ¤«¤é
´Ø·¸À¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¶·é´¶¤¢¤ë¼ê¸µ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¸µ¤¬±ø¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¡Ö¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤â·ù¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ê¸µ¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡Ä¡×À¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤¡ÈNG¤Ê¼ê¸µ¡É7Áª
°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¸µ¤À¤È°õ¾Ý¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡NG¤Ê¼ê¸µ¤ÎÆÃÄ§¤ò7¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÞ¤¬°Û¾ï¤ËÄ¹¤¤
Ä¹¤¤ÄÞ¤Ï¡¢¡ÖÉÔ·é¡×¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¤ò°ì½Ö¤Ç»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ø1ËÜ¤À¤±ÄÞ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡Ö´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³«¤±¤ë»þ¤ËÊØÍø¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÞ¤Î´Ö¤¬¹õ¤¤
ÄÞ¤Î´Ö¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶·é´¶¤ò°ìÈ¯¤Ç¼º¤¦ºÇÂç¤ÎNG¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´é¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÞ¤Î´Ö¤Ë¥´¥ß¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂ¨¸ºÅÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ½üµî¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥¿¥¬¥¿¡¦·ç¤±¤¿ÄÞ
¼êÆþ¤ì¤òÂÕ¤ê¡¢ÀèÃ¼¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê·ç¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÄÞ¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¡ÖÌµÆÜÃå¤µ¡×¤ä¡ÖÀ¸³è¤Î¹Ó¤µ¡×¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÞÀÚ¤ê¤ÇÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡õ¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤µ¤µ¤¯¤ì¡¢¥«¥µ¥«¥µ¡¢»ØÌÓ¤âNG
¿¼ÄÞ¡¦³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¶ËÃ¼¤Ê¿¼ÄÞ¤â¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¤¼ê¸µ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤äÌµ°Õ¼±¤Î½¬´·¤«¤é¡ÖÄÞ¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤´Ãí°Õ¡£¡ÖÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃËÀ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÊÊ¤Ï¼£¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤µ¤µ¤¯¤ì¡¦Èé¤à¤±¤òÊüÃÖ
´¥Áç¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤µ¤µ¤¯¤ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤µ¤µ¤¯¤ì¤â¡¢¥±¥¢¤¹¤ë¤Î¤«ÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ÄÞ¼þ¤ê¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¼êÁ´ÂÎ¤¬¥«¥µ¥«¥µ¡¦¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë
¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤¿¼ê¤âNG¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥µ¥«¥µ¤Ë´¥Áç¤·¤¿¼ê¤âNG¡£Ç¯Îð°Ê¾å¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¬¤Á¡£ÊÝ¼¾¤ò¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼êÀö¤¤¸å¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢½á¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ØÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë
½÷À¤Ë°Õ³°¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»ØÌÓ¡×¤Ç¤¹¡£À¶·é´¶¤¢¤ë¼ê¸µ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¤äÃ¦ÌÓ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç½èÍý¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¯¡È¥â¥ÆÃË¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
ÄÞ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡×¤Ï½÷À¤¬¹Ô¤¯¤â¤Î¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î3³ä¤Û¤É¤¬ÃËÀ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ13Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡Ömaninail CARE¡×¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥á¥óÅ¹¡¦Å¹Ä¹¤Î¶âÅÄÈÁÆá¤µ¤ó¡£
Æ±Å¹¤Î¥á¥ó¥º¥Í¥¤¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄÞ¤Î¥«¥Ã¥È¡¢·Á¤ÎÀ°¤¨¡¢´ÅÈé½èÍý¡¢É½ÌÌËá¤¡£»Ü½Ñ»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ÎÁ¶â¤Ï1²ó4800±ß¡£
¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ËÍè¤ëÃËÀ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï30¡Á60Âå¤ÈÉý¹¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Î¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¿¦¼ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÞ¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¥Ç¥¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±À¤«¤é¸«¤Æ¤âÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Éô²¼¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤â¤è¤¯¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Í¤§¡Á¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤êÈù¾Ð¤à¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¼«Ê¬ÅªËþÂÅÙ¤â¹â¤¤¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼ê¸µ¤òåºÎï¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢À¶·é´¶¤ÏGET¤Ç¤¤ë
¼ê¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤è¤¯»È¤¦¤·¡¢¤è¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤ÇÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌ¾»É¤Î»þ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢½÷À¤È¤ÎÎÉ±ï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢¤´¼«¿È¤Î¼ê¸µ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àè¤Ë²òÀâ¤·¤¿NG¤ÊÆÃÄ§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¼ê¸µ¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¡¢À¶·é´¶¤È¿®Íê´¶¡¢¤½¤·¤ÆÃËÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â°ìµ¤¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÅÄÃæ ³¨²»¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¨¤Î¤ó¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ç¥³¥ó¶¨²ñ ²ñÄ¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£Îø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£2000²ó°Ê¾å¤Î¹ç¥³¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃË½÷¤ÎÎø°¦¿´Íý¤ËÀºÄÌ¡£º§³è¡¢¥Ç¡¼¥È¡¢¹ç¥³¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î½Ð²ñ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¼±¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ï500ËÜ°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤¸¤é¤»ÃË»Ò¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ê¥È¥ê¥»¥Ä¡Ë¡Ù¤Û¤«¹ñÆâ³°¤Ç8ºý¡£
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ç¥³¥ó¶¨²ñ ²ñÄ¹ ÅÄÃæ ³¨²»¡Ë