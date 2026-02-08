大谷翔平のトレーニング中にパヘスが合流

ドジャースの大谷翔平投手が今季に向けて再始動する中、トレーニング現場を訪れた同僚の変貌ぶりがファンの注目を集めている。練習中の大谷の背後に現れたのは、昨季台頭したアンディ・パヘス外野手。そのあまりにワイルドな風貌に、SNS上では「誰？」「大学生の兄貴過ぎる」といった驚きの声が上がっている。

大谷が4日（日本時間5日）にキャンプ施設でトレーニングを行う中に現れたパヘスは、シーズン中とは一変し、顔の下半分を覆い尽くすほどの濃い髭を蓄えていた。

パヘスはキューバ出身の25歳。昨年は27本塁打を放ち、ドジャースの外野陣の一角として存在感を示した。キューバ代表として3月のWBC出場見込みだったものの結局は出場せず、シーズンに向けてキャンプ地入りしている。

衝撃の近影を見たファンからは「凄いヒゲですねー」「パヘスもみんな開幕までにはヒゲ剃るよね（笑）」「パヘス、うちのコタツに入ってても違和感ない」「パヘス休みの日に昼まで寝て麦茶飲みに起きてきた大学生の兄貴過ぎる」「パヘスの髭なんかすこw」「パヘス髭ボーボーすぎワロタ」といったコメントが寄せられた。大谷のトレーニング再開というニュースの傍らで、同僚が見せた親近感あふれる姿にファンは和んでいた。（Full-Count編集部）