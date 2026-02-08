K-POPアイドルが日本でバイト体験！fromis_9・ジウォンがドン・キホーテ中洲店で大活躍

ガールズグループfromis_9のパク・ジウォンが、日本でアルバイト体験を行った。

韓国のYouTubeチャンネル「Workman」の人気企画「ワークドル」は、アイドルがさまざまなアルバイトを体験するコンテンツだ。

今回の特別編では、初の日本ロケとして福岡・ドン・キホーテ中洲店が舞台に選ばれた。

仕事を教えるスタッフに対し、パク・ジウォンは日本語で「先輩ですか？よろしくお願いします」とあいさつ。流ちょうな日本語で応じていたスタッフが、途中で「実は韓国人なんです」と明かすと、現場は和やかな雰囲気に包まれた。

また、店内で出会った韓国人客とも自然に会話を交わしていた。韓国国旗が描かれた服を着た客が「日本でこの服を着ていると、韓流のおかげで生活しやすい」と話すなど、K-POPの影響力を実感させる場面もあった。

（画像＝ユーチューブ）頑張るパク・ジウォン

動画の終盤では、スタッフと次期MCの話題に。「この流れで急に“MCは別の人です”って言われたら訴えます」と冗談を交えつつ、MCへの意欲ものぞかせた。

コメント欄には「レギュラーで起用すべき」「MCになったら絶対にうまくやる」「本当にアイドル？（笑）」「ワークドルはこれが面白い」といった声が寄せられ、飾らないキャラクターに好感を持つ反応が目立った。