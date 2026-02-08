フリース「どう着てもダサく見えがち」問題。40代が“今っぽく着る”3つのポイントとは
みなさん、こんにちは。ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。みんな大好き、冬の定番アイテムの「フリース」。でも、フリースってどう頑張ってもおしゃれに昇華しにくくありませんか……？ 本当に普通に着ただけでは、言っちゃあなんですが、“散歩中のおじさん”っぽいコーデになりがち。そこで今回は、ダサ見え・野暮見えしやすいフリースをおしゃれに着こなすコツをご紹介いたします。
◆ダサ見えしやすいNGなフリースコーデ
暖かさを重視して、ただ着用しているだけのフリースを使った着こなし。定番で、よく見かけるのはデニムやチノパンのカジュアルパンツと組み合わせたスタイルです。フリース自体、アウトドア発祥のファッションアイテムですので、長年デニムやチェックシャツといったアメカジテイストで使われることが多かったようですね。ただ、これだとどうしてもアウトドアルックの域を抜けず、おしゃれさがイマイチ感じられにくいです。
また、フリースは素材がくたっとしていて柔らかいため、ジャストサイジングで着用すると逆に身体が余計に大きく見えてしまう可能性が高いです。ふっくらした起毛素材のトップスやアウターは、ジャストサイズではなく、オーバーサイズもしくは着丈の長いデザインでダボっと着ることが着膨れ防止につながります。
もう一点の注意ポイントとしてはフリースのデザインです。フリースにはジップアップのパーカータイプ、ベストタイプ、ハーフジップのプルオーバータイプがあります。現在のトレンドとしてはハーフジップのプルオーバータイプがおすすめです。パーカー、ベストタイプが悪いわけではありませんが、着こなし方の工夫を凝らさないと野暮ったさが抜けにくいので、初心者さんはプルオーバータイプが良さそうですね。
◆おしゃれなフリースコーデ
フリースの持つカジュアルさと相対する要素を持つアイテムを組み合わせると、おしゃれに見えやすいです。例えば、パリッとしたマニッシュなシャツの上からフリースを組み合わせる。パンツはタックパンツにローファーといった、フリース×トラッドスタイルを掛け合わせると、着こなしが新鮮に映ります。
この他、ラフに着こなしたい時はデニムなどのアウトドアカジュアルではなく、スウェットやトラックパンツといったスポーツコーデにすると、トレンド感のある今っぽコーデになります。フリースと同系色の厚地のスウェットパンツにスニーカーを合わせて、気楽なワンマイルウェアを楽しむのも良いですね。
一方でタイトスカートやブラウスといった上品なアイテムとマッチさせるのは、少し難易度が高いですね。要素が相反しすぎるので統一感が出にくいです。そのため女性的な要素の強いアイテムは控えて、ユニセックスなアイテムをメインに選ぶと良いですね。
◆真っ白やベージュより、グレー、ブラックが◎
フリースはふわふわとした素材のかわいらしさも相まって、白やベージュカラーも人気ですよね。しかし、個人的にはフリースに限ってはグレーやブラックといった落ち着いた色合いで取り入れることをオススメしています。というのも、素材の特性上、白は着膨れを増長させやすいのとベージュは肌と同化しすぎてしまうためです。
程よい引き締まりと高級感を与えるという意味では、グレーもしくはブラック、他にはネイビーなども良さそうですね。ぜひ、今回ご紹介したポイントを参考におしゃれなフリースコーデに挑戦してみてくださいね。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105
