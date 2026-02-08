ツーハッチのブラトップ新作♡美ボディ叶うリブリフトモーニングルーティン
インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、毎日のスタートを心地よく彩る新作ブラトップが登場。ノンワイヤーなのに美しい谷間とシルエットを叶える設計で、忙しい朝も無理なく“きれい”をキープできます。下着メーカーならではのこだわりと、トレンド感のあるデザインを両立。リラックス感ときちんと感、どちらも欲しい女性に寄り添う一枚です。
ノンワイヤーで叶う美谷間
リブリフトモーニングルーティンブラトップは、盛れ感を保ちながら付け心地を追求した厚手の盛りパッドを搭載。
下と横からバストを持ち上げ、ノンワイヤーとは思えないホールド感を実現しています。
中央のクロスコードがボディラインを引き締め、自然で女性らしいシルエットに。長時間着用してもストレスを感じにくいのが魅力です。
チラ見えも可愛いリブ素材
トレンドのリブデザインを採用し、ブラトップとしてだけでなくインナー見せも楽しめる一枚に。背中や首元が開いたトップスとも相性がよく、コーディネートの幅が広がります。
下着感を抑えたデザインだから、おうち時間から外出まで自然になじみ、日常使いしやすいのも嬉しいポイントです。
肌なじみの良い3色展開
リブリフトモーニングルーティンブラトップ
価格：3,980円
カラーは、やさしく洗練されたライトグレー、凛とした印象のブラック、肌なじみの良いキナリの3色展開。どれも毎日のコーデに取り入れやすく、シーンを選ばず活躍します。
楽な着け心地と機能性のバランスにこだわった設計で、きれいと快適さを同時に叶えてくれます。
サイズ：65M～80L（カラー：ライトグレー／ブラック／キナリ）
毎日のルーティンに心地よさを
美しいシルエットと快適さを両立した、ツーハッチのリブリフトモーニングルーティンブラトップ。
ノンワイヤーでもきちんと盛れて、トレンド感のあるデザインだから、毎日のルーティンに自然と取り入れたくなる存在です。
着るたびに気分が上がる一枚で、自分らしい心地よい一日をスタートしてみてくださいね♡