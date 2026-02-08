高石あかりと一緒に映るクルマは？

現在NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主演を務め、強い存在感を放つ女優の高石あかりさん。

その忙しい撮影の合間を切り取った貴重なオフショットが、彼女のインスタグラムに投稿されました。どのような内容なのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「高石あかり」×「庶民派SUV」を画像で見る！

投稿されたのは、ドラマの撮影現場での一コマ。着物姿のまま車内で深く眠り込む高石さんの姿が収められており、役柄とは対照的な、無防備で自然体の表情が印象的です。

コメントには「トキ本日のカウントダウン断念なり。 マネージャー」と添えられていました。

この投稿は2025年9月26日に公開され、SNSではファンを中心に多くの反響が寄せられました。

「あかりちゃん可愛すぎる」「寝顔がかわいい」「忙しい中お疲れさま」といった温かい声や、「首の柔軟がすごい」「よっぽどお疲れのご様子」といった驚きのコメントもみられました。

最終回に向けて物語が盛り上がりを見せるなか、ドラマでの活躍はもちろん、こうした日常の発信にも注目が集まりそうです。

※ ※ ※

写真は車内で撮影された一枚で、映る車内のつくりから、乗っていた車両はトヨタの現行「ライズ」とみられます。

全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという5ナンバーサイズの扱いやすいボディが特徴で、トヨタSUVの中では最小モデルです。

2019年にダイハツ「ロッキー」のOEM車として登場し、都市部での取り回しの良さや実用性の高さから人気を集めてきました。

現行モデルは、1リッターのガソリンターボ、1.2リッターのガソリン、そしてe-SMART方式の1.2リッターハイブリッドを設定。

ターボ車は最高出力98PSを発揮し、ハイブリッド車はWLTCモードで最大28km／Lという高い燃費性能を実現しています。

外観は大きなフロントグリルと角張ったフォルムが特徴で、コンパクトながら存在感のあるデザイン。内装はブラック基調にレッドの差し色を加えたシンプルな仕上がりで、後席のゆとりや視認性の高いインパネなど日常使いの快適性も確保されています。

荷室容量は369リットルと小型SUVとしては十分な広さを持ち、普段使いからレジャーまで対応できる実用性が魅力です。

なお、車両価格（消費税込）はガソリン車が180万700円から241万3400円、ハイブリッド車が226万3800円から244万2000円となっています。