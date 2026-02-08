８日午前５時２０分、広島地方気象台は大雪と突風及び落雷に関する中国地方気象情報を発表した。



広島地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、８日は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

山陰では８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。





［雪の実況］８日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）鳥取県大山町大山 ２０３センチ鳥取市吉方 ３０センチ島根県隠岐の島町西郷 ３５センチ飯南町赤名 ３５センチ岡山県真庭市上長田 ８９センチ新見市千屋 １８センチ広島県北広島町八幡 ５０センチ庄原市高野 ４９センチ［雪の予想］８日は中国地方には発達した雪雲がかかり、短い時間に降雪が強まって積雪が急速に増える見込みです。８日夜のはじめ頃にかけて平地も含めた広い範囲で警報級の大雪となるでしょう。８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、山陽 山地 ６０センチ山陽 平地 ３０センチ山陰 山地 ６０センチ山陰 平地 ４０センチ［防災事項］積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。着雪による倒木や電線切断、なだれ、水道管の凍結、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。積雪の多い地域では屋根からの落雪に注意してください。カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないように注意してください。ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため注意してください。農作物や農業施設の管理に注意してください。除雪時の作業にも留意してください。