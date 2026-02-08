魚の養殖の研究に取り組んでいる近畿大学が“白身のトロ”と呼ばれる高級魚・ノドグロの完全養殖に成功したと発表しました。世界初となるこの快挙には新潟県糸魚川市の海洋高校も関わっています。

あぶりや刺身など脂がたっぷりのっていて“白身のトロ”とも称される高級魚・ノドグロ。



正式名称はアカムツですが、口を開けると、のどの奥が黒いことからノドグロと呼ばれています。



このノドグロについて2月5日驚きの発表が…





【近畿大学水産研究所 家戸敬太郎 所長】「世界初の完全養殖を達成したということになります」魚の養殖の研究に取り組む近畿大学がノドグロについても養殖を実現できたというのです。2022年に人工ふ化させ育ててきたノドグロから去年卵を採り人工授精させたところ人工ふ化に成功。人工ふ化させた稚魚を育てて次の世代まで誕生させる世界初の“完全養殖”を達成しました。近大は富山県の実験場で研究を行ってきましたが…【近畿大学水産研究所 家戸敬太郎 所長】「（卵の）安定した量産ということにはつながらないということがわかり、新潟県立海洋高校と上越漁協にノドグロの採卵への協力を要請しました」これまでノドグロの養殖に関する研究がほとんど行われておらず、採卵や稚魚の育成は難しいとされていました。そこで近大は2018年に糸魚川市の海洋高校と協定を結び共同研究を開始。【齋藤正昂アナウンサー】「生徒達がこちらの水槽で大事に育ててきたアカムツの稚魚たちはバケツに入れられ、放流のときを迎えます」おととしには、地元の漁協とも協力しながら海洋高校の生徒がふ化させて育てた稚魚を放流するなど、ノドグロの完全養殖に向けた歩みを新潟から支えていました。【近畿大学水産研究所 家戸敬太郎 所長】「上越漁協のほうでも『ノドグロが名物だということで提供しているが、そのノドグロの漁に出られる時期、とれる時期というのが1年のうちごく限られていて、養殖でとれない間、提供できるようにしてもらったらありがたい』というような意見もいただいたので、そんなふうになれば理想的だなと」そう遠くない未来にノドグロが今よりも気軽に食べられる日が来るかもしれません。