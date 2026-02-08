昭和57年2月に起こった「ホテル・ニュージャパン火災」。33人の死者を出すという未曽有の大火災に加え、スプリンクラーの不備など、会社側の不備も指摘された。警視庁は業務上過失致死事件とみて捜査本部を設置した。火災鎮火から一夜明けた2月9日、本格的な現場検証が始まるところだったのだが……。（全3回の第3回）

日航機が墜落

昭和57年2月9日、午前8時44分――当時、警視庁鑑識課長だった田宮榮一氏は、前日に起きたホテル・ニュージャパン火災の現場検証などに立ち会うため、公用車で首都高速を走行中だった。霞が関ランプ近くに差し掛かった時、羽田沖で日本航空機が墜落したとの第一報を得る。

エンジンが逆噴射を（写真はイメージ）

〈至急、至急、警視庁から各局。羽田沖で航空機墜落の模様〉

田宮氏は車を停めさせ、続報を待った。やがて正式に墜落の無線が流れ、通信指令本部から「無線通話を統制する（不急な通話はしないように、という指示）」との連絡が流れた。上空には警視庁のヘリが飛んでいる。ホテル・ニュージャパン（以下、ニュージャパン）の現場を上空から撮影するよう、田宮氏が指示していたので鑑識課のカメラマンが乗っている。

田宮氏は無線機でヘリに「羽田に急行して墜落した飛行機を撮ってくれ」と命じ、続けて鑑識課には「ホテルには現場保存に必要な要員だけを配置し、他は羽田に急行せよ」と指示を出し、改めて無線機を握った。

〈鑑識20から警視庁〉

「鑑識20」とは、鑑識課長のコールナンバーである。

〈警視庁です、どうぞ〉

〈これより羽田空港に急行する。鑑識課員には出動の指示済み〉

乗客乗員174人を乗せて福岡空港を出発した日本航空350便は、羽田空港への着陸態勢に入っていた。羽田沖に並んだ進入灯に向かって高度を下げ始め、滑走路まであと数百メートルという時に、操縦席で異常が起こる。

航空機が着陸態勢に入ると、自動操縦から手動に切り替わる。副操縦士が高度計をカウントダウンし、高度が200フィートにくると、機長は着陸か、やり直しかの最終判断をする。まさに、その時だった。

「キャプテン（機長）、何をするんですか。やめてください！」

突然、機長がエンジンを逆噴射するレバーを引いた。副操縦士が制止しようとするが、推進力を失い、機首を大きく下げた機体は進入灯に衝突。機首部分で二つに折れて東京湾に突っ込んだ。滑走路まで360メートルの海中である。24人が死亡、149人が重軽傷を負った。

前日のニュージャパン火災から立て続けに起こった大災害である。

懸命の救助作業

田宮氏が羽田空港に到着し、現場のC滑走路に向かうと銀色の機体が海上に浮かんでいた。乗客が水をかき分けながら岸に向かってくる。這い上がると息も絶え絶えに、その場にへたり込んでしまったという。

東京消防庁も救急車、特別救助者、航空隊のヘリコプターなど、消防力を結集してけが人の救助に当たったが、羽田空港周辺の医院からも医師がかけつけ、けが人の手当てを行った。滑走路には何十人もの犠牲者が横たわる。消防士や医師が「大丈夫ですか？」と声をかけて回る。

「痛い！」「早く助けてくれ！」

申し訳ない、とは思いながら、声を出して反応できる人は、後に回す。口もきけずにぐったりしている人から最優先で対応しないと危ない。2月の早朝、海水に浸かっている体はそれでなくても体温下降が著しい。機内に取り残された乗客の救出は特に困難を極めた。侵入や救出を容易にするため、特別救助隊がエンジンカッターで機体の切断を試みるが、飛行機の頑丈な機体は容易に破壊できない。漏れたジェット燃料に引火する危険性もある。

文字通り、決死の救出劇が繰り広げられた。

〈海中を自力で歩いて岸にたどり着く乗客が途絶えると、船に救出され、負傷した乗客が救急車に運ばれていった。次に搬出されてきたのは、犠牲者の遺体だった。

空港警察署では空港近くのお寺の境内を確保したということだったが、私は、

「そんな狭い場所では駄目だ。日航と交渉して格納庫を提供してもらってほしい。タオルや毛布も準備させろ。検死が終わった遺体を安置する場所も必要だ。会議室を使わせてもらおう」

と注文した。これは前日のホテル・ニュージャパンにおける遺体検死の経験によるものだったが、すぐに活かされたと思った。〉（田宮榮一著『警視庁捜査一課長 特捜本部事件簿』角川書店）

フイルムが足りない！

格納庫で検視作業を見守っていた田宮氏のもとに、鑑識課員から困った報告が上がる。日航が手配した医師が、遺体の損傷部分を縫合しているという。監察医による検視はまだこれからだ。田宮氏が現場に向かい、「誰の許可を得ているのか？」と詰問した。立ち合いの日航社員は、こう語ったという。

「損傷のあるままでは、家族に引き渡せませんので、契約している病院の医師に来てもらいました」

田宮氏は、監察医による検視がおわるまでは家族に遺体を渡せないこと、損傷部位をそのままにしておかないと正確な検視ができないことを説明した。その一方で、現場では別の問題も生じていた。「昨日の今日」ということもあるが、鑑識課員にとって大切な資材が不足した。フイルムである。

〈鑑識活動用のフイルムは、本部で使用するものは国費、警察署で使用するのは都費と、予算上は区分されているが、そんなことはともかく、本部鑑識課、空港警察署のどちらにも備蓄しているフイルムが底を突いてしまったのである。

「課長、フイルムが足りません」

と言われた私は、

「町の写真店から買い集めろ、予算措置はあとでする」

と指示して、その日の活動に間に合わせた。〉（前掲書より）

田宮氏はこの直後、警視庁捜査第1課長に就任。ニュージャパンと日航機事故について、刑事責任を問うべく捜査を進める。結果、ニュージャパンでは横井秀樹社長（当時）や副社長ら4人を業務上過失致死傷容疑で逮捕（11月18日）した。日航機は、機長が統合失調症と診断され、不起訴となった。

東京消防庁と警視庁にとって、連続して重大災害・事件が起きた昭和57年2月8日から9日。多くの犠牲と共に、助かった命もあった。二度とこのような悲惨な出来事が起こらないことを願いたい。

