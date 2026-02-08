この冬も全国で火事が相次いでいる。大規模な山火事や一般家屋、あるいはサウナ内の火災で犠牲者が出る事例もあった。乾燥するこの時期はとにかく火の元に要注意である。「マッチ一本、火事のもと」という戒めは決して誇張ではなく、微小火源が大規模火災に発展し、多くの犠牲者を生む事例が起こっている。昭和57年2月に発生した「ホテル・ニュージャパン火災」もその一つ。しかも、対応した東京消防庁と警視庁にとって、翌日も大規模な現場が展開される2日間となる。（全3回の第1回）

第一通報者は通行人

昭和57年2月8日、午前3時39分10秒――。稲城市と東久留米市を除く東京都内を管轄（注・現在は東久留米市も管轄）し、世界最大級の消防本部である東京消防庁の災害救急情報センターに一本の電話が入った（以下は、東京消防庁警防部の記録による）。

「消防庁、火事ですか？ 救急ですか？」

「火事ですけど、ここは港区赤坂二丁目……番地はわからないけどホテルみたいよ。ホテル・ニュージャパンの4、5階ぐらい。通りがかりだからよくわからない」

発話者は男性。架電箇所は、千代田区永田町二丁目にあるホテル・ニュージャパンの筋向かいにある銀行（外堀通りを挟んだこの場所は、赤坂二丁目だった）前の公衆電話だった。ただちに火災第一出場（注・消防では「出動」とは言わず「出場」とする）指令が行われ、指揮車（Y）隊、ポンプ車（P）隊13隊、はしご車（L）隊4隊、特別救助（R）隊2隊、救急（A）隊1隊などが行動を開始している。

初報から10秒後の同3時39分20秒、第2報が寄せられた。

「ホテル・ニュージャパンが火事です。住所は分からないが、僕は（ニュージャパンに隣接する）宿舎の者です。助けを求めている人がいます」

その30秒後……ようやく当のホテル・ニュージャパンからの通報が入る。時間は同3時39分50秒。初報からは40秒。1分も経っていないと思うかもしれないが、多くの被害者が想定される大規模建物火災では、数十秒は大変なロスである。

「火事なんです、ホテル・ニュージャパンです。9階で火事が発生しました。住所は……」

司令員は声を荒らげた。「お客さんにすぐに避難するように指示してください！」。この通報により、同3時42分、出場全隊に火点階の訂正を指示している。4380平方メートルを焼き、死者33名（5か国）、負傷者34名（同）、消防職員の負傷者7名を出した未曽有の火災は、どのようにして起こったのか……。

24分間の“空白”

ホテル・ニュージャパン（以下、ニュージャパン）は東京都心の赤坂の一角、国会議事堂の西方470メートル、赤坂見附交差点から南方に330メートルという好立地にあった。周囲には日枝神社、メキシコ大使館、都立日比谷高校、衆参両院の議長公邸などが立ち並ぶ、都心の大繁華街の一角でもあった。

地下2階、地上10階建て（軒高31メートル）の同ホテルは、昭和35年3月の竣工と共にオープンした。同54年に横井英樹社長に名義変更されたが、第1審判決（昭和62年5月20日）によると、

〈設立当初は年毎に業績を伸ばしていったが、昭和39年の東京オリンピックの際、都内に大規模なホテルが次々と開業したため、業績が次第に悪化し、横井がこれを引き継ぐ頃には約30億円の累積赤字があり（略）横井の社長就任後はワンマン経営の様相を呈した。嫌気のさした従業員が次々と退職するなどして、横井就任時にパートを含め約410人いた従業員は、本件火災時には180名足らずにまで減少し（略）従業員らの仕事に対する意欲も、仕事量の急激な増加、給料の遅配等からくる将来への不安などのため、著しく減退している状態であった〉

火災当日の昭和57年2月8日に時計の針を戻す。

午前1時40分ごろ――。5日から938号室に宿泊していた英国人ビジネスマン（24）が酩酊して帰館した。英国のおもちゃメーカーに勤務する男性は商用のため来日していた。この日の宿泊者は352名。宿直の従業員は27名だった。

3時15分から17分――。仮眠を取りに9階に向かったフロント係員Aが938号室のドア上部付近から、薄い煙が層をなしているのを発見した。Aはエレベーターで1階に降り、フロントにいた3人の係員B、C、Dに「938号室から煙が出ている」と告げた。係員CとDが再び9階へ、白煙の出ているドアをノックすると、中から叫び声がした。

「ファイアー、ヘルプミー！」

Cは9階ホールの消火器を取りに行き、Dはマスターキーでドアを開けた。同じころ、Bは警備室に電話。「9階で火が出ているようなので見てくるように」と、警備員に指示を出す。

しかし、自動火災報知機のベルは鳴っていない。警備員は空騒ぎになった場合の叱責を恐れ、ナイトマネジャーに連絡することもなく、その後の連絡を漫然と待っていた。同じころ、Dは9階の部屋に火事ぶれを行ったが、やはり大事に至らなかったら叱責されることを恐れ、軽くノックをして声をかけただけだった。

3時18分――。Bからの連絡を受けた警備員がようやく9階に向かった。938号室付近に足を踏み入れると英国人客が倒れている。既に同所にいたAから「火事だ」と言われたが、警備室に電話を入れただけで防火扉の閉鎖や火事ぶれを行うことなく、同27分ごろ、警備員室に戻った。

3時19分〜21分ごろ――。938号室の火は、消火器を用いたCにより、いったんは収まった……かのように見えただけで、再び炎が燃え上がった。Cは別の消火器を使おうとしたが場所が分からない。Aは9階の屋内消火栓の操作を試みるが、うまくいかない。8階にあった消火器を持ってCが9階に戻ると、廊下の天井は灰色の煙が這うようにして押し寄せてくる様子だった。従業員らは慌ててエレベーターで1階に下りる。

3時22分〜31分ごろ――。仮眠をとっていた警備員たちが事態に気づき、屋外に出て938号室の窓から出火していることを視認、「誰か、119番通報をするように」との指示も出たが実行したものはいなかった。フロント係でも119番通報と、9階の各客室に電話をするように指示された係員がいたが、手が震えて電話ができなかった。別の係員は防災放送をしようと思い立ち、防災センターへ行って放送盤を操作しようとしたが、使用方法が分からなかった。

3時34分ごろ――。フロント係員は放送盤の使用説明書を探し、別のフロント係員と共に放送盤を操作しようと試みた。しかし、火災により配線がすでに焼損しており、防災放送は行えなかった。

そして……冒頭に記した通り、3時39分10秒、近くを通りかかった通行人により、東京消防庁へ第一報がもたらされた。火災の覚知から約24分が経過していたのである。

宿泊者を特定せよ！

午前3時44分――麹町消防署永田町出張所の特別救助隊が、現場に最先着した。その2分後には麹町消防署指揮隊も現着。外堀通りを南進し、ニュージャパンの北側にある赤坂東急ホテル（当時）前にくると、ニュージャパンの上空が真っ赤になっているのが視認できた。「延焼中」「応援要請」が相次いで無線送信される。

指揮車で現場へ到着した際、窓から手を振っている宿泊者を視認した麹町消防署長は、人命救助を最優先に行うことにし、8つの指揮隊の任務を速やかに指示した。救助、消火というメインの活動と並行して、困難な任務をこなしたのが情報収集担当の指揮隊だった。宿泊客、在館者の確認を最優先で行おうとしたが、整理された宿泊者名簿がない。そこで客室別に、宿泊者が自筆で書いたカードをもとに名簿を作成したが、外国人の名前の判読は困難を極め、日本人でも一人の名前だけで「ほか何名」と記されているカードも多かった。

火災から避難した宿泊客は、隣接する赤坂東急ホテルだけでなく、700メートル離れたホテルニューオータニにも収容したが、それでも足りず、2.5キロ離れた芝パークホテルにも収容された。指揮隊はこれらホテルに出向き、避難者を確認。救急隊により病院へ搬送された宿泊客も追跡、名簿とのすり合わせを行い、行方不明者の割り出しを行った。

これら、一連の作業が完了するまで、4時間かかったという。

