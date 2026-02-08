将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負が2月8日、愛媛県松山市の「道後温泉ふなや」で開幕した。タイトル4連覇に挑む藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が迎え撃つのは、2期連続で挑戦権を勝ち取った増田康宏八段（28）。今期の五番勝負ではどのようなドラマが見られるのか。振り駒の結果、開幕局の先手番は藤井棋王に決まった。

現在、王将戦七番勝負を戦う藤井棋王にとって、2つ目の防衛戦が始まった。開幕局の舞台は、愛媛県松山市の“道後温泉”。愛媛県内での棋王戦開催は10年ぶり7回目となる。道後温泉は、「日本書紀」にも登場する国内最古の温泉。シンボルになっている「道後温泉本館」は1994年に公衆浴場で初めて国の重要文化財に指定された。

対局場に選ばれた「ふなや」は、江戸時代に開業した老舗旅館で、夏目漱石ら文化人にもしたしまれてきた。源泉100％の温泉はもちろん、渓流が流れる広大な庭園も魅力だ。

藤井棋王は、2022年度の棋王戦で渡辺明棋王からタイトルを奪取。その後、伊藤匠七段、増田八段の挑戦を退け3連覇を果たした。一方、再び挑戦者となった増田八段は、本戦トーナメントを制し挑戦者決定二番勝負へ進出。前期と同じ斎藤明日斗六段（27）に勝利し、再び藤井棋王の前に戻ってきた。

両者の公式戦対戦は、前期の棋王戦第3局以来約1年ぶり。対戦成績は藤井棋王の10勝1敗となっている。短期決戦となる五番勝負とあり、開幕局の勝利は重いものとなる。初戦を白星で飾るのは藤井棋王か、2度目のタイトル戦で初の棋王奪取を狙う挑戦者か。

持ち時間は各4時間の1日制。振り駒の結果、先手は藤井棋王に決定した。

（ABEMA／将棋チャンネルより）