「マジで助かる」スマホ充電0％でも心配無用。チャージスポットの最新モデルが優秀すぎる。

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」は、緊急でスマホを充電したいときの救世主です。

しかし、レンタルの際には専用アプリのダウンロードかスマホ決済アプリの起動が絶対条件。

設置場所まであと少しのところでスマホの充電が0％になってしまい、レンタルを泣く泣く諦めることに......。そんな経験をした人も少なくないはず。

実は、昨年11月から、充電0％の人も使える最新モデルが登場していたのです。

充電残量もアプリも不要

2月2日、公式アカウントは「充電0%の人も救うべく、こちらの最新モデル設置拡大中です」と引用ポスト。

その最新モデルが"クレカタッチモデル"です。クレジットカードを端末にタッチ、もしくは差し込むことで、バッテリーがレンタルできるようになったそう。

専用アプリを通してQRコードをスキャンする従来の方法でもレンタルが可能です。

対象のクレジットカードは、VISA、MC、JCB、AMEX、DIN。

設置場所は、ファミリーマート 銀座みゆき通り店、東急歌舞伎町タワー 2Fエントランス付近、新宿ゴールデン街 世阿弥など。

今後は、空港、駅、商業施設、観光地など、設置店舗が拡大されます。

意外と知られていない、画期的な最新モデルの登場に、

「このタイプマジで助かる...」

「ゼロでも救われるんだ！！」

「待ってました」

「0％になったこと何回かあるから大助かり」

と、Xでは喜びのコメントがあがっています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）