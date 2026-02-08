「マジで助かる」スマホ充電0％でも心配無用。チャージスポットの最新モデルが優秀すぎる。
モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」は、緊急でスマホを充電したいときの救世主です。
しかし、レンタルの際には専用アプリのダウンロードかスマホ決済アプリの起動が絶対条件。
設置場所まであと少しのところでスマホの充電が0％になってしまい、レンタルを泣く泣く諦めることに......。そんな経験をした人も少なくないはず。
実は、昨年11月から、充電0％の人も使える最新モデルが登場していたのです。
充電残量もアプリも不要
2月2日、公式アカウントは「充電0%の人も救うべく、こちらの最新モデル設置拡大中です」と引用ポスト。
その最新モデルが"クレカタッチモデル"です。クレジットカードを端末にタッチ、もしくは差し込むことで、バッテリーがレンタルできるようになったそう。
専用アプリを通してQRコードをスキャンする従来の方法でもレンタルが可能です。
対象のクレジットカードは、VISA、MC、JCB、AMEX、DIN。
設置場所は、ファミリーマート 銀座みゆき通り店、東急歌舞伎町タワー 2Fエントランス付近、新宿ゴールデン街 世阿弥など。
今後は、空港、駅、商業施設、観光地など、設置店舗が拡大されます。
意外と知られていない、画期的な最新モデルの登場に、
「このタイプマジで助かる...」
「ゼロでも救われるんだ！！」
「待ってました」
「0％になったこと何回かあるから大助かり」
と、Xでは喜びのコメントがあがっています。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）