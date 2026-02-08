奥入瀬渓流を案内する「FORESTON」の丹羽裕之さん＝2025年12月、青森県十和田市

まっさらな雪を一歩一歩かみしめ、川のせせらぎや鳥のさえずりに耳を澄ます―。青森県十和田市の奥入瀬渓流には、雪に足を取られることなく歩ける「スノーシュー」を使ったガイドツアーがある。白銀の世界をぶらぶらして、日常を忘れる。観光客の少ない冬に自然を独り占めできるぜいたくな散歩だ。（共同通信＝酒井由人）

十和田湖から流れ出る奥入瀬川の上流約14キロが奥入瀬渓流と呼ばれ、川沿いには人の手が入っていない林が広がる。新緑や紅葉を楽しめる春から秋は観光客でにぎわうが、厳冬期は約1メートルの積雪で客足が遠のく。そこで冬の観光需要を拡大しようと、奥入瀬渓流で自然ガイドを手がける「FORESTON」（同市）のガイドマネジャー丹羽裕之さん（45）らが約8年前に始めた。

昨年12月下旬、東北新幹線の七戸十和田駅から車で1時間弱走り、渓流の川下側に到着。スノーシューを靴に付け、雪がちらつく林に入った。約40センチの積雪の中を進む。国立公園に指定され、普段は草花を踏まないよう遊歩道から出ることが禁じられているが、雪が覆うと自由に立ち入れる。

岩場に垂れ下がるたくさんのつららや、雪の隙間から顔を出すコケ。「登山のように目標に向かって歩くだけでは気付かない小さな自然に目が行くんです」。丹羽さんは醍醐味を語る。

何度も立ち止まりながらしばらく歩くと、空が開けた川幅のやや広いエリアに出た。細い枝まで雪が積もった木々が視界いっぱいに広がる。倒木に座ってティータイムを満喫。2時間近く歩いたが、距離はたったの800メートルだった。

スノーシューで山中を歩くツアーはあっても、渓流沿いは珍しいという。丹羽さんは「非日常を体験してもらい、奥入瀬のファンを増やしたい」と話した。

ツアーはホームページから申し込む。一度に最大6人まで参加でき、1人の場合は1万円、複数人なら1人当たり7千円。スノーシューのレンタル代や傷害保険料が含まれる。今季は3月8日まで。

奥入瀬渓流のそばに生えているコケ。ルーペ越しにスマートフォンで撮影すると、きれいに浮かび上がる＝2025年12月、青森県十和田市

青森県十和田市、十和田湖、奥入瀬渓流